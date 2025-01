Kolaps City, strach o postup. Nejsem naštvaný, hráči trpěli, řekl Guardiola

V Parku Princů během prvního poločasu gól nepadl, mezi 50. a 60. minutou se ale skóre změnilo dokonce čtyřikrát. Manchester vedl 2:0 zásluhou Jacka Grealishe a Erlinga Haalanda. Domácí bleskově srovnali po trefách Ousmanea Dembélého a Bradleyho Barcoly. Obrat dokonal Joao Neves, pojistku přidal v nastavení Goncalo Ramos.

„Jestli jsem naštvaný? Ne. Hráči trpěli a soupeř byl lepší. Do soubojů chodili s lepší intenzitou. Podařilo se nám dvakrát skórovat. Za stavu 2:0 a 2:1 jsme ale nedovedli hrát. Byli lepší a musíme to přijmout,“ řekl Guardiola.

„Pokud bych rozebral všechny zápasy, dnes jsme si to nezasloužili, zatímco v ostatních možná ano. Ale tak to je. K čemu je debata, jestli je tabulka férová, nebo ne? Viděl jsem zápasy PSG, kde hráli dobře, ale nedovedli zvítězit. Dnes se jim to povedlo. Byli lepší, tak to někdy je. Musíme se z toho poučit,“ prohlásil někdejší kouč Barcelony nebo Bayernu.

Postup? City musí vyhrát

Do vyřazovací fáze se dostane 24 z 36 týmů, Manchester je kolo před koncem ligové fáze první pod čarou postupu. Ve středu proto musí na Etihad Stadium zdolat Bruggy, jakákoli bodová ztráta by znamenala jeho konec. „Příští týden máme doma proti Bruggám poslední šanci a uděláme pro to všechno. Pokud ne, pak si nezasloužíme postoupit,“ uvedl Guardiola.

Jeho svěřenci získali v sedmi utkáních jen osm bodů, z toho pouze tři na hřištích soupeřů. Uspěli jen na Slovanu Bratislava, následně prohráli na stadionech Sportingu Lisabon, Juventusu Turín a nyní PSG. „Venku jsme hráli těžké zápasy, ale hlavně domácí utkání s Interem a Feyenoordem nás dostaly do téhle pozice,“ připomněl Guardiola remízy 0:0 a 3:3. Zvlášť druhý výsledek hodně bolel, jelikož City ještě v 75. minutě vedli nad Feyenoordem o tři trefy. Obhájci anglického titulu doma zdolali jen Spartu (5:0).

Pokračování v LM nemá zatím jisté ani PSG s deseti body. „Není to poprvé, co jsme takto otočili zápas. Tenhle tým to dovede. Utkání hráče ještě posílí. Jsou mladí a s podobnými zápasy nemají tolik zkušeností. Tohle mužstvo se nikdy nevzdá, i když prohrává o dva góly,“ konstatoval kouč francouzského celku a někdejší Guardiolův spoluhráč z Barcelony Luis Enrique.