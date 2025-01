Priske: Vyhazov? O spekulacích nic nevím, pořád jsem koučem Feyenoordu

Dánský deník Tipsbladet několik hodin před soubojem s Bayernem přišel s informací, že bez ohledu na výsledek Priske ve Feyenoordu skončí. „O těch spekulacích nemám ponětí. Správná odpověď teď je, že jsem trenérem Feyenoordu. Nic jiného jsem neslyšel a ani to nečekám, ale je to fotbal. Každý den mám plno práce a hodlám v tom pokračovat,“ řekl sedmačtyřicetiletý Priske.

„Teď myslím jenom na zápas a neuvěřitelný výsledek pro celý klub. Podle mě je to historická chvíle. Máme nejtěžší rozpis ze všech týmů v Lize mistrů a i tak jsme získali třináct bodů. Považuju to za neuvěřitelné. Ukazuje to, jak silné mužstvo máme,“ uvedl bývalý hráč Genku, Portsmouthu nebo dánské reprezentace.

Nečte noviny, jinak by se cítil špatně

Netuší, kde se zprávy o jeho možném konci vzaly. „Nepracuju v médiích, takže na to nemůžu odpovědět. Rozumím vaší otázce, ale doufám, že mně i klubu dnes prokážete respekt,“ podotkl Priske, jehož celek je v nizozemské lize čtvrtý s desetibodovou ztrátou na vedoucí PSV Eindhoven.

„Samozřejmě jsem taky člověk, ale soustředím se jen na hráče a na sebe. To je to nejdůležitější. Nečtu noviny nebo komentáře o sobě. Pokud bych to dělal, určitě bych se cítil špatně. Nejsem hloupý ani naivní. Pohybuju se ve fotbale třicet let, znám ho. Vím, že fotbal žije z názorů a médií. Podle mě je to hezké. Doufám, že se všichni budou chovat slušně,“ řekl Priske, který v minulých dvou sezonách dovedl k titulu Spartu, odkud loni v červnu odešel do současného působiště.

Feyenoord překvapivě zdolal favorizovaný Bayern navzdory pouhému dvacetiprocentnímu držení míče. Menší držení balonu (šestnáct procent) zaznamenal při vítězném utkání v Lize mistrů naposledy v listopadu 2012 Celtic Glasgow proti Barceloně.

Bavorský tým má vyřazovací fázi jistou. Hrozí mu však, že nepostoupí přímo do osmifinále. „Musíme být upřímní. Feyenoord si zasloužil zvítězit, i když jsme měli hodně šancí. Celý zápas jsem cítil, že bychom mohli dát gól nebo dva. V posledních deseti minutách jsme toho ale mohli předvést víc,“ řekl trenér Bayernu Vincent Kompany.