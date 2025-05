Ofenzivní tvář Interu, kapitán a muž, který nese tým na ramenou. Zdálo se, že kvůli zranění ze semifinále s Barcelonou přijde o zbytek sezony. Jenže o šest dní později už znovu rozdával údery – dal gól, vybojoval penaltu a dotáhl Inter do druhého finále LM za tři roky. Navzdory spekulacím o přestupu do Premier League zůstává středobodem Inzaghiho plánu. Není jen střelec, je to motor, hlas i tep mužstva. A když se Inter po sérii porážek ocitl na hraně sezony bez trofeje, byl to právě on, kdo zavelel k odporu.

Zklamaný Lautaro Martínez po neúspěchu v Serii A • ČTK / AP / Luca Bruno