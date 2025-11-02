Plzeň v Teplicích sledoval i Trpišovský. Viděl zásahy VAR i trápení Hyského týmu
Dlouho čekala na střelu na bránu, v Teplicích po prvním poločase zaslouženě prohrávala 0:1. Plzeň pod Martinem Hyským ale ustála další těžký moment a vyhrála páté utkání v řadě. Po otočce v divokém nastavení slaví Viktoria důležité tři body po výsledku 2:1, v tabulce se přiblížila k nejlepší trojce Chance Ligy. Rozhodla branka Václava Jemelky, na obě trefy asistoval Cheick Souaré. V akci byl několikrát VAR, který k nelibosti domácích odvolal vyloučení Lukáše Červa.
Pátý zápas pod Martinem Hyským, pátá plzeňská výhra. Ta nedělní v Teplicích vydřená a těžce vybojovaná. Viktoria dokázala ve více jak desetiminutovém nastavení vstřelit vítěznou branku, kterou obstaral po centru Cheicka Souarého stoper Václav Jemelka.
Viktoria přitom prohrávala od 31. minuty po trefě Johna Auty, dlouho působila ospale, mdle. Obrátky zvýšila až v samém závěru – po hodině hry po krásném obloučku za obranu od Souarého srovnal Prince Adu a jednou z posledních akcí zápasu rozhodl v 98. minutě Jemelka.
Viktoria slavila ubojované a důležité tři body se svými fanoušky velmi euforicky, vítězství tým přiblížilo k nejlepší trojce ligy. Aktuálně ztrácí Plzeň tři body na Jablonec a pět na Spartu se Slavií, proti obhájci titulu navíc hraje v nedělním šlágru následujícího kola. Také proto zápas na teplických Stínadlech pozorně sledoval přímo z tribuny trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
Plzni sice zápas herně nesedl, ale Martin Hyský mohl být spokojený. „Jde o sladké vítězství. Byl to hrozně těžký zápas, těžký jsme si ho udělali sami. Ale když se týmu podaří v nastavení rozhodnout ve svůj prospěch, vždycky nastane velká euforie, nalije to do týmu hodně pozitivní energie. Ukázalo se, že máme v mužstvu charakter. Zápas celkově určitě nebyl dobrý, máme na to hrát lépe, o to víc si cením výsledku,“ hodnotil nový západočeský kouč.
Kontroverzní momenty s videem
Zápas dlouho nenabízel příliš zajímavých momentů, Plzeň trefila bránu poprvé až vyrovnávací střelou Adua. Nakonec se ale hrálo přes 100 minut, sudí Dominik Starý musel ve spolupráci s VAR vedeným Markem Radinou řešit několik těžkých momentů.
První věcí byla situace po plzeňském rohu z levé strany. Prince Adu ve snaze prodloužit balon zasáhl hlavu Denise Halinského. Měl ji sice poměrně nízko, ale zákrok mohl skončit i udělením žluté pro Adua, v jeho případě už druhé v utkání, což by znamenalo vyloučení. „Pro Adua za mě druhá žlutá,“ řekl po utkání zasažený domácí stoper. Ghanský forvard dostal v Teplicích čtvrté napomenutí v sezoně, což znamená stopku na duel proti Slavii.
Druhým momentem z nastavení, který vyvolal na stadionu velké emoce, byla původní červená pro Lukáše Červa. Plzeňský kapitán zatáhl před svým vápnem rozběhnutého Michala Bílka, rozhodčí Starý vytáhl kartu. Situaci ale přezkoumal VAR a před Červovým zákrokem odhalil ofsajdové postavení Teplic. Tudíž červená pro Červa neplatila, hostující záložník se vrátil na hřiště a Plzeň měla balon. VAR ještě ve druhém poločase zkoumal hraniční postavení Adua před vyrovnávací trefou, které nakonec bylo v pořádku.
„Verdikty VAR mi úplně nepřísluší hodnotit, ale viděla to celá republika. Bylo to nejenom o sporných momentech, ale i o situacích, kdy byl pan rozhodčí vůči Plzni tolerantní,“ prohlásil po zápase nazlobený teplický kouč Zdenko Frťala.
„Byl jsem samozřejmě naštvaný kvůli tomu, jak celá situace vznikla. Ale dostal jsem hned z lavičky informaci, že ta situace je hraniční. Ztratili jsme Adua, pro další zápas ztratit ještě Lukáše Červa… Navíc mohly Teplice kopat standardku z nebezpečného prostoru. Jsem rád, že to pro nás dobře dopadlo,“ reagoval po utkání Hyský.
Nedělní propršený den dlouho symbolizoval velmi chladné vystoupení Plzně v Teplicích. Favorizovaná Viktoria zůstávala na neoblíbené půdě dlouho bez střely na bránu, její hře scházel nápad, energie i víc elánu. Naopak teplická jedenáctka plnila do puntíku dané taktické pokyny, pozorně bránila v bloku a čekala na rychlé kontry.
Nakonec ale brala body efektivní a odhodlaná Plzeň, která ve druhém poločase přeci jen přidala a pozitivně se naladila na těžký a důležitý týden. Ve čtvrtek hraje Evropskou ligu proti Fenerbahce a v neděli přijde na řadu měření sil s mistrovskou Slavií.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu