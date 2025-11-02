Předplatné

Priske: Nedostatečné… Karviná byla lepší. Komentoval Uchennu i Haraslína

Video placeholder
SESTŘIH: Karviná – Sparta 2:1. Prohra Pražanů a střídaní v čele ligy! Rozhodl Gning • Zdroj: isportTV
Pavel Kadeřábek a Lukáš Haraslín si s fanoušky vyříkávají porážku v Karviné
Hráči Karviné slaví vítězství nad Spartou
Jaroslav Zelený a Lukáš Haraslín po porážce v Karviné
Euforie na karvinské lavičce
Zklamaný kapitán Sparty Lukáš Haraslín
Sparťanské kolečko po prohře v Karviné
28
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (11)

Byl skleslý a složitě hledal odpovědi, proč Sparta ztratila další venkovní utkání. „Všichni v kabině vědí, že musíme ukázat víc,“ řekl trenér Brian Priske po nedělní prohře 1:2 s Karvinou. Letenští čelili velkému tlaku, chybovali v defenzivě, byli pomalí směrem dopředu. Definitivní ránu jim zasadil ve druhé půli útočník Abdallah Gning.

Byl jste naštvaný po druhém gólu?
„Samozřejmě. Ještě když prohráváte, je logické, že jste zklamaný a trochu i frustrovaný.“

Stejně tak i z výkonu?
„Ano, Karviná byla dneska lepším týmem na hřišti. To je zároveň důvod, proč jsem nespokojený. Podali jsme špatný výkon a nesmíme ho přijmout. Respektuji výkon Karviné, ale hlavně se dívám na svůj tým, a to není dostatečné. Všichni v kabině vědí, že musíme ukázat víc.“

Jde o další ztrátu na stadionu soupeře. Jaký je důvod?
„To bych chtěl taky vědět. Nevím, nedokážu si to vysvětlit. Možná to souvisí s nastavením, mentalitou, nedostatkem kvality. Nejsme schopni se do toho zápasu dostat. A ano, je to problém, souhlasím. Ztratili jsme body v Hradci, na Slovácku a teď v Karviné. Musíme se v tom zlepšit.“

Článek pokračuje pod infografikou.

Proč jste stáhl už o poločase Emmanuela Uchennu?
„Bylo to logické střídání, protože měl žlutou kartu a poté tam od něj byly další fauly. Potřeboval jsem tým a jeho ochránit.“

Mohl dostat po faulu na Abdallaha Gninga druhou žlutou?
„Nevím… To nedokážu posoudit.“

A povedla se vám střídání?
„Myslím, že to dneska nebylo o střídajících hráčích. Bylo jich hodně, kteří podali podprůměrný výkon. A je to v první řadě moje zodpovědnost, mohl jsem a měl jsem udělat lepší rozhodnutí. Stejně jako celý tým. Všichni mohli podat lepší výkon.“

Chybovali u gólů Jakub Martinec nebo Filip Panák?
„Obě situace jsme měli a musíme vyřešit líp. V defenzivě jsme si nevedli dobře, musíme se zlepšovat. Karviná si vytvořila moc šancí a nebyli jsme dobří v principech, které chceme dostat do naší hry.“

Bylo ve hře, že by Lukáš Haraslín, který se vrátil po zranění, odehrál víc než jen patnáct minut?
„Poprvé s týmem trénoval v pátek, takže je potřeba mu dát minuty postupně.“

Video placeholder
Radost v Karviné po výhře nad Spartou

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Olomouc1465314:823
5Zlín1465319:1523
6Plzeň1364323:1322
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (11)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů