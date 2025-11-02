Priske: Nedostatečné… Karviná byla lepší. Komentoval Uchennu i Haraslína
Byl skleslý a složitě hledal odpovědi, proč Sparta ztratila další venkovní utkání. „Všichni v kabině vědí, že musíme ukázat víc,“ řekl trenér Brian Priske po nedělní prohře 1:2 s Karvinou. Letenští čelili velkému tlaku, chybovali v defenzivě, byli pomalí směrem dopředu. Definitivní ránu jim zasadil ve druhé půli útočník Abdallah Gning.
Byl jste naštvaný po druhém gólu?
„Samozřejmě. Ještě když prohráváte, je logické, že jste zklamaný a trochu i frustrovaný.“
Stejně tak i z výkonu?
„Ano, Karviná byla dneska lepším týmem na hřišti. To je zároveň důvod, proč jsem nespokojený. Podali jsme špatný výkon a nesmíme ho přijmout. Respektuji výkon Karviné, ale hlavně se dívám na svůj tým, a to není dostatečné. Všichni v kabině vědí, že musíme ukázat víc.“
Jde o další ztrátu na stadionu soupeře. Jaký je důvod?
„To bych chtěl taky vědět. Nevím, nedokážu si to vysvětlit. Možná to souvisí s nastavením, mentalitou, nedostatkem kvality. Nejsme schopni se do toho zápasu dostat. A ano, je to problém, souhlasím. Ztratili jsme body v Hradci, na Slovácku a teď v Karviné. Musíme se v tom zlepšit.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Proč jste stáhl už o poločase Emmanuela Uchennu?
„Bylo to logické střídání, protože měl žlutou kartu a poté tam od něj byly další fauly. Potřeboval jsem tým a jeho ochránit.“
Mohl dostat po faulu na Abdallaha Gninga druhou žlutou?
„Nevím… To nedokážu posoudit.“
A povedla se vám střídání?
„Myslím, že to dneska nebylo o střídajících hráčích. Bylo jich hodně, kteří podali podprůměrný výkon. A je to v první řadě moje zodpovědnost, mohl jsem a měl jsem udělat lepší rozhodnutí. Stejně jako celý tým. Všichni mohli podat lepší výkon.“
Chybovali u gólů Jakub Martinec nebo Filip Panák?
„Obě situace jsme měli a musíme vyřešit líp. V defenzivě jsme si nevedli dobře, musíme se zlepšovat. Karviná si vytvořila moc šancí a nebyli jsme dobří v principech, které chceme dostat do naší hry.“
Bylo ve hře, že by Lukáš Haraslín, který se vrátil po zranění, odehrál víc než jen patnáct minut?
„Poprvé s týmem trénoval v pátek, takže je potřeba mu dát minuty postupně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|5
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|6
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu