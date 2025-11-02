Hřích a vykoupení Zadražila: Šílenej gól, nechci se na to dívat. Pak chytil penaltu
Nejdřív poslal mančaft do pekla, pak ho vytáhl do ráje. Adam Zadražil, gólman Hradce Králové, kterého měla na listu Sparta, na Bohemians zažil pád a vzlet. Nakonec byl za hrdinu, klíčového muže ve 14. kole Chance Ligy při výhře Východočechů 2:1.
Trenér Votroků David Horejš přešel jeho šílenou minelu diplomatickými slovy: „Inkasovali jsme takovou lacinou branku…“ No, Adam Zadražil by se nejradši neviděl, když propustil míč letící z nohy Nelsona Okekeho rychlostí batolete navíc mířící přesně jemu do náručí. Zadražil je přece reprezentant, jedna z hvězdiček ligy!
„Šílenej, ani se na to nechci podívat. Bylo to jak ze žáků, takové góly prostě dostávat nechcete,“ kál se Zadražil. „Ještě teď mě polévá studený pot, mělo tam být druhé krytí.“
To se však prostě stane. Jinak Hradec muž s rukavicemi v bílé modré a červené barvě zase držel. Famózně zasáhl v první půli proti vyhlášené levačce Jana Kovaříka, ve druhé proti fajn střele Milana Ristovského, zpod břevna pak vytáhl dorážku Václava Drchala.
Dílo ve stylu Harryho Pottera si nechal na 94. minutu. Hradec otočil nepříznivé skóre, v obou gólech měl prsty žolík Adam Vlkanova. „On chce vždycky vyhrát. Klidně švindluje u karet, Člověče, nezlob se, střídající nám pomohli,“ děkoval Horejš. A také opět famózní Vladimír Darida - jednou začal akci, podruhé zakončil.
A pak přišla Zadražilova chvíle. Daniel Horák stáhl Lukáše Hůlku: VAR, penalta. „Zbytečná, ale prostě byla. Nikomu nepřeju ten pocit, když to rozhodčí ukáže. Ale pak to Zadry chytil a ty emoce jsou krásný,“ vykládal zničený Horejš.
Míč si vzal sebejistý Venezuelan Eric Ramírez, Zadražil ho zastavil. „Čekal jsem jiné exekutory, trochu jsem vařil z vody. Snažil jsem se ho načíst z rozběhu, že by to mohl kopnout po levé ruce,“ vykládal gólman. Povedlo se, Hradec je blízko šestce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|5
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|6
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu