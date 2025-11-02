Předplatné

Hřích a vykoupení Zadražila: Šílenej gól, nechci se na to dívat. Pak chytil penaltu

Video placeholder
SESTŘIH: Bohemians – Hradec Králové 1:2. Klokani nedali v nastavení penaltu, obrat hostů dokončil Darida • Zdroj: isportTV
Brankář Adam Zadražil z Hradce Králové v akci
Souboj před brankou Hradce Králové
Radost Nelsona Okekeho z branky do sítě Hradce Králové
Tomáš Petrášek v hlavičkovém souboji s Júsufem Hilálem
František Čech skluzuje před Janem Kovaříkem
6
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Nejdřív poslal mančaft do pekla, pak ho vytáhl do ráje. Adam Zadražil, gólman Hradce Králové, kterého měla na listu Sparta, na Bohemians zažil pád a vzlet. Nakonec byl za hrdinu, klíčového muže ve 14. kole Chance Ligy při výhře Východočechů 2:1.

Trenér Votroků David Horejš přešel jeho šílenou minelu diplomatickými slovy: „Inkasovali jsme takovou lacinou branku…“ No, Adam Zadražil by se nejradši neviděl, když propustil míč letící z nohy Nelsona Okekeho rychlostí batolete navíc mířící přesně jemu do náručí. Zadražil je přece reprezentant, jedna z hvězdiček ligy!

„Šílenej, ani se na to nechci podívat. Bylo to jak ze žáků, takové góly prostě dostávat nechcete,“ kál se Zadražil. „Ještě teď mě polévá studený pot, mělo tam být druhé krytí.“

To se však prostě stane. Jinak Hradec muž s rukavicemi v bílé modré a červené barvě zase držel. Famózně zasáhl v první půli proti vyhlášené levačce Jana Kovaříka, ve druhé proti fajn střele Milana Ristovského, zpod břevna pak vytáhl dorážku Václava Drchala.

Dílo ve stylu Harryho Pottera si nechal na 94. minutu. Hradec otočil nepříznivé skóre, v obou gólech měl prsty žolík Adam Vlkanova. „On chce vždycky vyhrát. Klidně švindluje u karet, Člověče, nezlob se, střídající nám pomohli,“ děkoval Horejš. A také opět famózní Vladimír Darida - jednou začal akci, podruhé zakončil.

A pak přišla Zadražilova chvíle. Daniel Horák stáhl Lukáše Hůlku: VAR, penalta. „Zbytečná, ale prostě byla. Nikomu nepřeju ten pocit, když to rozhodčí ukáže. Ale pak to Zadry chytil a ty emoce jsou krásný,“ vykládal zničený Horejš.

Míč si vzal sebejistý Venezuelan Eric Ramírez, Zadražil ho zastavil. „Čekal jsem jiné exekutory, trochu jsem vařil z vody. Snažil jsem se ho načíst z rozběhu, že by to mohl kopnout po levé ruce,“ vykládal gólman. Povedlo se, Hradec je blízko šestce.

KonecLIVE
12

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Olomouc1465314:823
5Zlín1465319:1523
6Plzeň1364323:1322
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů