Hyský: Červená? Byl jsem naštvaný. V prvním poločase nám chybělo úplně všechno
Odkoučoval pátý vítězný zápas na plzeňské lavičce, výsledkově prožívá ideální start v novém angažmá. Martin Hyský (50) po utkání v Teplicích (2:1) přiznal, že na realitu západočeského klubu si přivykl hodně rychle. Nelíbil se mu první poločas a celý tým ocenil za to, že zápas v úplném závěru strhl na svou stranu. „Máme v mužstvu charakter,“ vyzdvihl kouč Viktorie.
Pátá výhra v řadě, jak jste k ní v Teplicích došli?
„Jde o sladké vítězství. Byl to hrozně těžký zápas, těžký jsme si ho udělali sami. Ale když se podaří v nastavení rozhodnout ve váš prospěch, vždycky nastane velká euforie, nalije to do týmu hodně pozitivní energie. Ukázalo se, že máme v mužstvu charakter. Zápas celkově určitě nebyl dobrý, máme na to hrát lépe, o to víc si cením výsledku.“
Tušil jste, že VAR odvolá červenou pro Lukáše Červa?
„Byl jsem samozřejmě naštvaný kvůli tomu, jak celé situace vznikla. Nebyli jsme dneska úplně pevní vzadu, od hráčů jako je Sampson Dweh očekávám lepší výkony. Ale dostal jsem hned z lavičky informaci, že ta situace je hraniční. Bylo to pro nás samozřejmě dobře. Ztratili jsme Adua, pro další zápas ztratit ještě Lukáše Červa… Navíc mohly Teplice kopat standardku z nebezpečného prostoru. Jsem rád, že to pro nás dobře dopadlo.“
Dlouho jste nevystřelili na bránu, co Plzni chybělo?
„V prvním poločase absolutně všechno. Hráli jsme pomalu, neměli pohyb, organizaci hry, lehce ztráceli míče. Pohyb za obranu tam z naší strany nebyl téměř žádný, logicky jsme se nedostávali do zakončení. Domácí byli mnohem soubojovější, měli rychlejší reakce na vypadané druhé míče. Pro nás byla dobrá jedna věc, že jsme inkasovali jenom jeden gól. O přestávce jsme si důrazně řekli, že takhle hrát nemůžeme, potřebujeme dostat na hřiště jiné emoce, jinou energii, mnohem větší odhodlání zápas zlomit a být lepší, než soupeř. Upravili jsme postavení na hřišti a apelovali na lepší pohyb za obranu. Jsem rád, že se to zlepšilo. První gól jsme dali po skvěle vyřešené akci, i v jiných situacích už jsme měli mnohem lepší chování. Je třeba se z toho poučit, abychom neměli takové poločasy jako ten první.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Proč jste nestřídal už o poločase?
„Cítil jsem na hráčích, že mají mnohem na víc. Nešlo tolik o taktiku, ale spíš v nich probudit emoce. Je to zkušené mužstvo, hráči sami věděli, že první poločas byl špatný. Když jsme s kolegy z realizáku přicházeli o poločase do kabiny, už tam probíhaly některé věci, kluci dobře reagují. Mužstvo vědělo, že je třeba zabrat. Když nebyla zranění, nebylo potřeba o poločase reagovat střídáním. Věřil jsem tomu, že kluci jsou v tempu zápasu. Bylo potřeba jenom otočit myšlení a změnit mentalitu.“
Neměl jste obavy, že Adu dostane po zásahu Denise Halinského do obličeje druhou žlutou kartu?
„Předcházel tomu špatně kopnutý nízký roh, Prince chtěl prodlužovat balon a Denis měl hlavu hodně nízko. Ale nechci to tady úplně posuzovat. Každopádně to rozhodnutí pro nás bylo pozitivní.“
Vyhrál jste i pátý zápas po nástupu na plzeňskou lavičku. Jde o snový vstup do nového angažmá?
„Nějak extra tohle neberu. Samozřejmě jsem za to hodně šťastný, že nám to takhle vychází. Ale přistupuji k tomu s velkou pokorou, chci, abychom k tomu takhle přistupovali všichni v Plzni. Každé vítězství je třeba si užít, poučit se z něj a zůstat nohama na zemi, koncentrovat se na další zápas. Do plzeňské reality jsem se dostal za ty tři týdny dostatečně, jsem rád, jaké výsledky máme.“
Na zápas se Slavií vám kvůli kartám vypadl Prince Adu. Stihnou se do zápasu uzdravit Denis Višinský a především kapitán Matěj Vydra, kterého trápí problémy s kotníkem?
„Potřebujeme je dostat zpátky, děláme pro to maximum. Do zápasu se Slavií by oba dva mohli být připraveni.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu