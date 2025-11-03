Sparta v Karviné: záhada i Priskeho tahy bez efektu. Nešťastná teč Panáka, ale...
Věděli, že předvedli mizerný výkon. Fotbalisté Sparty se postavili v neděli večer pod sektor hostujících fanoušků a vyslechli si velmi negativní názory. Ještě aby ne. Letenští prohráli ve 14. kole Chance Ligy na hřišti velmi odvážné Karviné (1:2) vůbec poprvé v historii. Co všechno ukázal zápas, který navštívilo přes tři a půl tisíce fanoušků?
Venkovní bída
Žádné dlouhé přemýšlení. Trenér Priske okamžitě vypálil: „Nevím, opravdu netuším.“ Vypadá to jako záhada. Přesto dánský kouč musí spolu s realizačním týmem rychle zjistit, proč Sparta výrazně zpomaluje na hřišti soupeřů. Jen v lize ztratila body už ve čtyřech venkovních utkáních (dvě remízy a dvě prohry). „Možná to souvisí s mentálním nastavením, nedostatkem kvality. Nejsme schopni se do toho zápasu dostat. A ano, souhlasím, je to problém,“ utrousil Priske.
A nejde jen o výsledky. Sparta se mimo letenský stadion složitě dostává do zakončení. Před dvěma týdny na Slovácku (0:0) vystřelila na branku třikrát, tentokrát pouze dvakrát. „Těžko říct, proč nejsme venku tak efektivní,“ prohodil Lukáš Haraslín. „Sami cítíme, že v ofenzivě je to na hřištích soupeřů málo. Doma si vytváříme mnohem víc šancí.“
A je potřeba se tím zabývat.
Skvělý záskok Šigut
Nejen Sparta. I Karviná má široký a kvalitní kádr. Ukázalo se to také nyní při absenci Ebrimy Singhateha, jednoho z klíčových borců Jarolímovy a předtím i Hyského sestavy. Pochroumaného křídelníka nahradil jiný rychlonožka Samuel Šigut, jenž nastoupil v základu poprvé od konce července. Pak ho zastavilo zranění. Proti Letenským si vedl na levé straně výtečně.
„Chtěli jsme hrát jako vždycky. Vysoko napadat, kombinačně po zemi. Nerozlišujeme, proti komu hrajeme. Oni měli problémy s naším presinkem. Podali jsme docela dobrý výkon,“ shrnul třiadvacetiletý Šigut. „Sezona se zatím vyvíjí skvěle. Řekl bych, až nad naše očekávání,“ přiznal.
Střídání bez efektu
Haraslín se jako střídající hráč v minulosti opakovaně osvědčil. Technik se šikovnou pravačkou umí zlomit vyrovnané zápasy, rozhodnout je, vytvořit pro sebe nebo spoluhráče klíčové momenty. Možná i tentokrát Priske věřil, že efekt slovenského reprezentanta brzy přijde. Ale nestalo se. Stejně tak jako u ostatních borců z lavičky. „Bylo hodně hráčů, kteří podali podprůměrný výkon. A je to v první řadě moje zodpovědnost. Mohl jsem a měl jsem si počínat líp,“ zdůraznil kouč na tiskové konferenci s tím, že do něj by se mělo střílet.
Dobrá. V době, kdy Sparta potřebovala přidat do ofenzivy, poslal na hřiště do středu zálohy Patrika Vydru a útočníka Albiona Rrahmaniho místo Jana Kuchty. Po Haraslínovi dorazil na necelých deset minut Santiago Eneme. Ani jeden z nich se do hry příliš nedostal, neměl vliv na mužstvo. Na lavici pak zůstali odstrčení urostlý forvard Kevin-Prince Milla, rychlík Garang Kuol nebo Pavel Kadeřábek, jehož centry by se hodily. Mimochodem, bývalý český reprezentant scházel v sestavě už tři zápasy v řadě.
Jarolím jako Hyský
Styl Karviné se po výměně trenérů nezměnil. Vlastně máte pocit, jako by od lavičky šéfoval pořád Martin Hyský. Jeho nástupce Marek Jarolím jen plynule navazuje na jeho práci. Přirozeně, neboť se chce prezentovat velmi podobným herním pojetím. Dokonce se zdá, že rozehrávka zezadu je pod jeho velením ještě odvážnější, mnohdy až na hranici totálního rizika. Odkopnout balon bezhlavě dopředu? To ve hře MFK uvidíte málokdy.
„Ukazuje to na kvalitu našeho týmu. Máme jasně stanovenou strukturu hry a přináší to ovoce,“ popsal záložník Samuel Šigut. „Největší koncentrace by furt měla být na dílčí každodenní zlepšování. Jedině to nás udrží na té cestě,“ poznamenal Jarolím po velkém triumfu nad Spartou.
Panák: nešťastná teč, ale…
Byl to pro něj zápas s extra nábojem. Vždyť za Karvinou v minulosti hrál a pro nedělní utkání poptával lístky pro známé. Ale ne, úplně se mu nevydařil. Podobně jako celé sparťanské defenzivě. Filip Panák byl už u prvního inkasovaného gólu. Dlouhé autové vhazování propadlo za jeho záda k volnému Aboubacarovi Traoremu.
A u druhé branky si od něj odskočil Abdallah Gning, převzal si míč a stoper hostů k němu vůbec nepřistoupil. Proto vystřelil a balon se ještě otřel o Panákovu nohu. „Obě situace musíme řešit lépe,“ přikývnul Priske. „V defenzivě jsme si nevedli dobře, Karviná si vytvořila až moc šancí,“ dodal dánský kouč.
Za to je Panák vedle dalších také zodpovědný.
