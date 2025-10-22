Předplatné

ONLINE: Atalanta - Slavia 0:0. Markovič čaruje, po dalším zákroku drží Pražany

Youssoupha Mbodji v akrobatickém zakončení proti Atalantě
Youssoupha Mbodji v akrobatickém zakončení proti AtalantěZdroj: X / SK Slavia Praha
Christos Zafeiris uniká s míčem soupeřům z Bergama
Brankář Markovič se vrhá po míči, pomáhá mu bránící David Zima
Fotbalisté Slavie se představili na stadionu Atalanty Bergamo
David Moses se představil v základní sestavě Slavie proti Bergamu
Fotbalisté Slavie ve třetím kole Ligy mistrů bojují v Bergamu proti vítězi Evropské ligy z loňského roku Atalantě. Český šampion čeká tři soutěžní zápasy na vítězství a v hlavní části elitní klubové soutěže nedokázal vyhrát od roku 2007 už třináct utkání. Červenobílí budou také usilovat o premiérový triumf na italské půdě, v minulém kole soutěže podlehli v Miláně Interu 0:3. Zápas v Bergamu na stadionu s kapacitou téměř 25 000 diváků začne ve 21.00 a vy ho můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
00

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG330013:39
2Inter Milán33009:09
3Arsenal33008:09
4Dortmund321012:77
5Manchester City32106:27
6Bayern22008:26
7Newcastle32018:26
8Real22007:16
9Barcelona32019:46
10Karabach32016:56
11Galatasaray32015:66
12Eindhoven31118:64
13Tottenham21103:24
14Marseille21015:23
15Club Brugge21015:33
16Sporting21015:33
17Frankfurt21016:63
18Liverpool21013:33
19Atlético31027:83
20Chelsea21012:33
21Bilbao31024:73
22Atalanta21012:53
23Neapol31024:93
24Saint Gilloise31023:93
25Juventus20206:62
26Bodo/Glimt30215:72
27Pafos30211:52
28Leverkusen30215:102
29Monaco 20113:61
30Slavia20112:51
31Villarreal30122:51
32FC Kodaň30124:81
33Olympiacos30121:81
34Kajrat30121:91
35Benfica30032:70
36Ajax20020:60
  • Osmifinále
  • Play-off

