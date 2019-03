NEJ postupy na poslední chvíli: Slavia je umí, hrdinové Sparty odcházeli | iSport.cz

S postupy na poslední kluby mají české kluby poměrně bohaté zkušenosti • FOTO: Koláž iSport.cz Čtvrteční odveta fotbalistů pražské Slavie se Sevillou v osmifinále Evropské ligy nabídla postup Pražanů "last minute", když jejich rozhodující gól padl při výhře 4:3 minutu před koncem prodloužení. Snové rozuzlení není v české fotbalové historii jediné. Vybrali jsme pro vás nejpamátnější případy, kdy čeští zástupci na evropské pohárové scéně slavili zásluhou gólů v závěru.

Jiří Vávra (AS Řím-Slavia) Tažení Slavie Pohárem UEFA v sezoně 1995/1996 zůstává památné. Pražané postupně přešli přes Sturm Graz, Freiburg, Lugano a Lens, až ve čtvrtfinále narazili na italský AS Řím. Gigant přijel do Prahy jako favorit, ale na zamrzlém trávníku v Edenu se trefovali pouze domácí a vyhráli 2:0. V Římě navíc svěřenci trenéra Františka Cipra drželi déle než hodinu bezbrankový stav, nakonec se ale domácí přece jen dvakrát prosadili a poslali duel do prodloužení. V tom tehdy mladíček Totti nahrál Morierovi na druhý gól, AS mělo postup na dosah. Pak přišel moment, na který se vzpomíná dodnes. Ve 113. minutě však Jiří Vávra přízemní střelou propálil vše, co mu stálo v cestě a poslal Slavii výsledkem 1:3 do semifinále. V tom červenobílí podlehli Bordeaux dvakrát shodně 0:1. Slavia v roce 1996 vyřadila AS Řím • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Marek Kincl (Sparta-Lazio) Sparťané se radují při klíčové trefě Marka Kincla proti Laziu • Foto Pavel Lebeda V základní skupině G Ligy mistrů byla v sezoně 2003/2004 řádně zamotaná situace. Pražská Sparta mohla do osmifinále postoupit jen, pokud by doma porazila Lazio Řím a zároveň Chelsea přehrála turecký Besiktas. Anglický celek svou část úkolu splnil, když v Istanbulu zvítězil 2:0, Sparta se však dlouho s italským soupeřem trápila. Trenér Jiří Kotrba musel s postupem času riskovat víc a víc, Pražané nakonec vše vsadili do ofenzivy. Těsně před devadesátou minutou střídající Jun spálil gólovku, nicméně už v nastavení svedl hlavičkový souboj s gólmanem Lazia Peruzzim Marek Kincl, brankář Poborského centr promáchl a Kincl hlavičkou poslal míč pod břevno. Euforie a radost byla bezmezná. Pro Kincla šlo navíc o poslední start v dresu Sparty.

Ibrahim Traoré (Slavia-Sevilla) Nejčerstvější příklad mají v hlavě ještě všichni. Slavisté si osmifinále Evropské ligy během ročníku 2018/2019 vysloužili postupem přes belgický Genk. Sevilla pro ně ale měla být ještě těžší oříšek. Nadějný výsledek si přivezla parta Jindřicha Trpišovského už ze Španělska, kde remizovala 2:2. V Edenu se pak rozpoutala nefalšovaná přestřelka. Odvetný duel skončil po dvou penaltách a čtyřech gólech opět 2:2, rozhodovat muselo prodloužení. V něm nejprve udeřili hosté, kteří zdánlivě drželi postupovou situaci pevně ve svých rukách. Nicméně střídající Mick Van Buren a Ibrahim Traoré dvěma góly ve 102. a 119. minutě zvrátili průběh a uvrhli Eden do gigantické euforie. Slávistická euforie po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy • Foto Pavel Mazac / Sport

Jakub Brabec (Sparta-SønderjyskE) V prvním utkání čtvrtého předkola Evropské ligy 2016/2017 Sparta remizovala s dánským SønderjyskE 0:0 a na domácím trávníku potřebovala zvítězit. Diváci dorazivší na Letnou však viděli mizérii, která vyústila ve dvě inkasované branky během první půle. Náskok soupeře snížil ještě před pauzou David Lafata. Svěřenci kouče Zdeňka Ščasného nakonec nepříznivý vývoj dvojzápasu zvrátili - vyrovnal Josef Šural a postupový gól vstřelil v 85. minutě střídající Jakub Brabec, který na hřišti pobyl jen několik vteřin. Stejně jako v případě Kincla šlo o jeho (zatím) poslední start za Spartu. Pražané nakonec padli v prvním kole vyřazovací fáze, když nestačili na ruský FK Rostov. Jakub Brabec v euforii po postupovém gólu Sparty na 3:2 proti Sönderjyske • Foto Dominik Bakeš (Sport)

Plzeňští měli loni na podzim situaci ve skupině G Ligy mistrů pořádně obtížnou. Výhrou 2:1 na půdě CSKA Moskva se ale před závěrečným duelem dostali zpátky do boje o třetí místo. Stačilo, aby ruský klub podle předpokladů prohrál na Realu Madrid. Nebo porazit AS Řím a na nic se neohlížet. Právě těžší varianta byla nakonec nutná. CSKA přehrál Real v Madridu šokujícím způsobem 3:0 a Plzeňští se museli spoléhat jen sami na sebe, v 62. minutě skóroval Jan Kovařík - 1:0. Záhy ale vyrovnal Cengiz Ünder. Viktoria se nezvdávala a před vlastními fanoušky nakonec postup ubojovala. V 72. minutě rozhodl Tomáš Chorý. Mohlo se slavit. Plzeň nakonec nestačila v prvním kole vyřazovací fáze Evropské ligy na Dinamo Záhřeb (2:4).