(Zatím) 228 milionů pro Slavii! Který český tým v Evropě vydělal nejvíce? | iSport.cz

I Evropská liga dá slušně vydělat, když se daří… Slavia si zatím v přepočtu přišla na 228 milionů korun a další „drobné“ přitečou na konci sezony za podíl z marketingových práv – kvalifikovaným odhadem nejméně dvacet milionů, to podle případného postupu a atraktivity soupeřů. Už teď to je šestý nejlepší počin českého klubu v historii. No a kdyby šla ještě dál, přitékaly by miliony hodně svižně. Za postup do semifinále 61 a pak buď 115 za prohrané finále, nebo 218 za celkové vítězství. Ani tak by to ovšem nestačilo na rekordní zisk českého týmu v Evropě. Ten s přehledem drží Plzeň, která rovněž v letošní sezoně vydělala za Ligu mistrů a Evropskou ligu 773 milionů korun.