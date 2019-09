Nový evropský pohár: minimálně dva české týmy, o čem rozhodne Slavia? | iSport.cz

Fotbalově slabší země si vybojovaly vznik evropské pohárové trojky. A budou to převážně jejich kluby, které si v ní zahrají. Nová soutěž totiž umožní, že jistotu účasti v základní skupině některého z pohárů bude mít 34 federací namísto dosavadních 26.

O tom, do které ze tří soutěží jednotlivé týmy půjdou, rozhoduje žebříček národních koeficientů. Z českého pohledu je klíčová patnáctá pozice, protože právě tam se vše láme – od šestnáctého místa níž jdou do Evropy pouze čtyři týmy a o Ligu mistrů se může ucházet pouze mistr. A také, zemí 16+ se nebude po zavedení Evropské konferenční ligy týkat Evropská liga, jejich kluby s výjimkou mistra půjdou až do nové třetí soutěže.

Počet týmů v pohárech od 2021/2022 Liga mistrů: 32 Evropská liga: 32 (dosud 48) Evropská konferenční liga: 32

Česko si na první pohled stojí dobře. Je třinácté, může tedy klesnout o dvě příčky a stále se udrží v příznivější skupině. Jenže na sbírání bodů zůstala samotná Slavia, navíc v těžké skupině Ligy mistrů. A tak je třeba koukat pod sebe.

Na Dánsko, Řecko, Kypr, Chorvatsko, Srbsko a Skotsko. Díky shodě šťastných okolností, jako je například vyřazení řeckého PAOKu od Slovanu Bratislava, to ovšem vypadá, že by Česko mohlo patnáctku udržet. Všechny země vyjma Skotska, které má však největší odstup, jsou zastoupeny pouze jedním klubem.

Takže pro sezonu 2021/2022, o niž se nyní hraje (sezona 2020/2021 už je daná, Česko bude mít jako doposud pět týmů), by to mohlo klapnout. Jenže s tou následující už je situace horší. České kluby do ní vstoupí z 19. místa a celá pětice se bude muset hodně ohánět, aby se mezi kýženou patnáctku vrátila. Na druhou stranu, náskok jejích rivalů nebude veliký.

Takže, ať je fanda rudý, modrý, bílý nebo jiný, fandí teď Slavii a napřesrok celé české pětce. Jinak se pro něj totiž evropské poháry scvrknou na Evropskou konferenční ligu a v ní převážně týmy, u nichž tlak skutečně nevyvolá bušení do spánků. Leckdy spíš jenom ten spánek.

Evropská konferenční liga Start: 2021/2022 Hrací den: Čtvrtek Časy výkopu: 18.45 a 21 Počet klubů: 32 Výběr účastníků: Nikdo nejde přímo, účastníci základních skupin vzniknou z předkol LM, EL a právě této EKL (například z Anglie, Německa, Itálie a Španělska půjde do posledního předkola šestý tým domácí soutěže) Formát: 8 skupin po 4 týmech Play off: V osmifinále 8 vítězů skupin a 8 vítězů souboje druhých ze skupin EKL a třetích ze skupin EL, poté klasický vyřazovací způsob Bonus: Vítěz Evropské konferenční ligy má zajištěnu účast v základní skupině příštího ročníku Evropské ligy.