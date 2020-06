Předkola pohárů budou jen na jeden zápas. Kdy začnou české týmy? | iSport.cz

Kvůli mimořádné situaci a nabité termínové listině se v příští sezoně bude hrát kvalifikace evropských pohárů s výjimkou play off o Ligu mistrů jen na jeden zápas místo tradičních dvou. O dějišti utkání rozhodne los. Do kvalifikace půjdou všichni čeští zástupci, první z nich vstoupí do kvalifikačních bojů v týdnu po 24. srpnu. Jednotlivé národní asociace musí nahlásit týmy pro nadcházející ročník do 3. srpna, play off Ligy mistrů se bude hrát na konci září.