Bundesliga vs. Ligue 1. Liga mistrů vrcholí, kdo projde až do finále?

Podobným způsobem se od čtvrtfinále dohraje i Evropská liga, a to ve čtyřech německých městech.

Účastníci finálového turnaje v Lisabonu

Program finálového turnaje Ligy mistrů

UEFA rozhodla, že odvety osmifinále se dohrají 7. a 8. srpna. Turnaj „Final Eight“ pak začal v Lisabonu 12. srpna a vyvrcholí finálovým zápasem 23. srpna na domácím stadionu Benficy.

Změny v pravidlech Ligy mistrů

Vzhledem ke změně formátu play off Ligy mistrů se zápasy od čtvrtfinále hrají jednokolově na neutrální půdě.

Možnost pěti střídání, která byla zavedena na jaře již v průběhu restartu fotbalových soutěží, platí i pro finálový turnaj v Lisabonu. Platí však omezení, že každý tým smí střídáním přerušit hru pouze třikrát. Zároveň se zvýšil z 18 na 23 počet hráčů, kteří smí v průběhu zápasu LM na lavičku.

Finálový turnaj Ligy mistrů v TV

Všechny zápasy můžete sledovat na stanici O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Finále nabídne i ČT sport.

Dějiště „Final Eight“

Finalový turnaj bude hostit hlavní město Portugalska. V Lisabonu žije přes 500 tisíc obyvatel (v aglomeraci přes 3 mil. obyvatel) a finále Ligy mistrů uvidí potřetí. Při posledním lisabonském finále v roce 2014 zvítězil Real Madrid 4:1 nad Atléticem.

Finálový zápas bude hostit Estádio da Luz s kapacitou více než 65 tisíc diváků, domácí stadion Benficy však zůstane pro zápasy Ligy mistrů prázdný. Podobně je na tom i stadion Sportingu Estádio José Alvalade, který bude hostit vybraná čtvrtfinálová a semifinálová utkání.

OSMIFINÁLE

Juventus Turín - Olympique Lyon

Výchozí pozice

Juventus: Stará dáma měla v pauze trable s Cristianem Ronaldem. Portugalec strávil s rodinou lockdown na rodné Madeiře. Do společného tréninku se vrátil až jako poslední. Ale dorazil kondičně nabušený a mužstvo pak dotáhl góly za devátým ligovým titulem v řadě. Čtyři kola před koncem dohnal v čele žebříčku nejlepších střelců Serie A Cira Immobileho, pistolníka Lazia. Oba v tu chvíli dosáhli na hranici 30 zásahů, Ronaldo tím vytvořil rekord: stal se prvním fotbalistou historie, který dal přes 50 gólů v italské, anglické i španělské lize. Ale není to Ronaldova one man show. V základní skupině LM skórovalo osm různých hráčů bianconeri, CR7 dal jen dva góly, oba do sítě Leverkusenu.

Lyon: Sotva bylo na světě rozhodnutí o nedohrání francouzské ligy, majitelé Lyonu, Toulouse a Amiens se obrátili na soud, že to je protiprávní. Jean-Michel Aulas, prezident Lyonu, to bez obalu označil za nehoráznou pitomost. S kolegy tvrdil, že v takovém případě se nemůže udělovat titul ani postupy do pohárové Evropy, natož sestupy. Tudíž že se ligový ročník musí anulovat. Vrchní správní soud rozsekl spor šalamounsky. Zablokoval pád Toulouse a Amiens do druhé ligy a nařídil zvážit rozšíření Ligue 1 na 22 týmů. Lyon, sedmý tým tabulky, však definitivně přišel o možnost zajistit si účast v evropských pohárech, kde nechyběl 23 let. Olympique aspoň zažije restart v Lize mistrů. Připravuje se na něj od 8. června. „Týmy, které měly možnost dohrání ligy, nás zmasakrují,“ předpovídá Aulas, že přátelské zápasy nebudou na rozehrání stačit.

Motivace pro finiš LM

Juventus: Má-li se závratná investice do Ronalda vyplatit, neexistuje, aby se Juventus vracel z Lisabonu bez trofeje. Globální značka potřebuje globální triumf. A taky legendární brankář Gianluigi Buffon by rád uzavřel kariéru jediným vítězstvím, které mu ve sbírce úspěchů chybí.

Lyon: Jedině vítězství v Champions League může klub posunout i v příští sezoně do evropských pohárů. Už dnes se pozná, jestli na to tým má: v odvetě na stadionu Juventusu musí po dlouhé herní pauze uhájit těsné domácí vítězství.

Manchester City - Real Madrid

Výchozí pozice

Manchester City: V minulé sezoně ještě vyhráli mistrovské dostihy o fous před Liverpoolem. Letos už šli do jara s tím, že Kloppův válec má nedostižný náskok. Ani v FA Cupu se útok na pohár nezdařil, v semifinále favorita odstřelil Arsenal. Zkrátka, není to úplně ono. Někdy schází víc dynamiky a přímočarosti, jindy se objeví hrubka v rozehrávce. Nenašla se náhrada za lídra a spolehlivého stopera Kompanyho. Ale nepropadněte dojmu, že by hra s vysokým držením míče byla v troskách. To by tým nemohl nasázet v Premier League nejvíc gólů (102) a Kevin De Bruyne by nemohl vyrovnat Henryho rekord v počtu asistencí za jednu sezonu (20). Navíc Guardiola si hodně sliboval od dvoutýdenní přípravy před odvetou s Realem a chystal speciální překvapení.

Real Madrid: Bílý balet je opět v laufu. Tři roky musel přihlížet, jak Barcelona slaví titul španělského krále, ale 16. července 2020 dovršil odplatu v podobě 34. mistrovského triumfu. Byl u toho opět Zinedine Zidane. Ten dodal do kabiny elixír mládí, zároveň zažehl druhou mízu u veteránů. Mix fungoval dokonale. Útočník Karim Benzema v souboji o střeleckou korunu proháněl zle Messiho. Kapitán Sergio Ramos v klíčovém období podpořil tým pěti góly v devíti duelech, byť jde o stopera. Mladí se nechtěli nechat zahanbit, zejména brazilští teenageři Vinícius Júnior a Rodrygo nebo uruguayský záložník Valverde. „A Zidane to dokázal ukočírovat. Koučink je jeho nejsilnější stránka,“ napsal list AS.

Motivace pro finiš LM:

Manchester City: Pokud by klub mocných šejků skončil sezonu bez velkého poháru, byl by to průšvih. A víte, kdy Pep Guardiola naposledy ovládl Ligu mistrů? V roce 2011 s Barcelonou. Od té doby nic. V Bayernu, ani teď v City.

Real Madrid: Chcete vyhrát Champions League? Zeptejte se Zidana. Francouzský mistr světa dovedl Real už třikrát na vrchol! Celkově vybojoval s madridským gigantem 11 trofejí za pouhých 209 utkání! Ale teď musí nastražit past na Guardiolu a jeho boys. A to bude fuška…

Bayern Mnichov - Chelsea

Výchozí pozice

Bayern Mnichov: Do rozbouřené kabiny, a nejen do ní, vnesl klid nový kouč Hansi Flick. Jeho předchůdce Niko Kovač byl na kordy s matadory, hlavně s Thomasem Müllerem. Flick atmosféru okamžitě vyčistil. A také notně okysličil hru. Přidal na aktivitě a ubral na pasivitě. Bayern začal předvádět hodně vysoký presink. Snaží se získávat míče co nejrychleji po jeho ztrátě. Experti oceňují, jak je zároveň jejich fotbal bezpečný směrem k vlastní bráně. Flick zamíchal i s pozicemi hráčů. Dlouholetého beka Davida Alabu posunul do středu obrany, Joshuu Kimmicha přehodil z kraje obrany do středu pole, kde hrával za Guardioly. Všechny tahy vylepšily mužstvo i hráče. Nejlépe je to vidět na Robertu Lewandowském, jenž nasázel v této sezoně bundesligy 34 gólů a v LM 11.

Chelsea: Omlazovací kúra pod novým trenérem a klubovou legendou Frankem Lampardem jde dobře, osm talentů z akademie už zapracoval do kádru. Přesto tým udržel v top four Premier League a vylezl s ním až do finále FA Cupu. Nabízí zajímavý útočný fotbal s množstvím šancí. Jenže v proměňování tutovek je zádrhel. Zejména 22letý Tony Abraham má v koncovce veliké rezervy, i když v české lize by jeho potence stačila na titul krále kanonýrů. Největším problémem je ale prostupná defenziva, v lize tým inkasoval 54 gólů, stejně jako 15. Brighton. Na Stamford Bridge, kde se zapracovává do nejvyššího managementu Petr Čech, se však rozhodli posílit ofenzivu. Kromě Tima Wenera se má do Londýna stěhovat z Německa i záložník Kai Havertz.

Motivace pro finiš LM

Bayern Mnichov: Kvalitní hra, široký kádr špičkových hráčů, euforie z osmého mistrovského titulu v řadě, nejrychlejší bek na světě Davies. To všechno dává Bayernu sebevědomí k zopakování úspěšného finále Champions League z roku 2013.

Chelsea: K mládí patří odvaha. Proč by tedy Abraham, Mount a spol. neměli mít ambici otočit osmifinálovou partii s Bayernem? A pak zopakovat, co se povedlo Lampardovi coby hráči v roce 2012? Tehdy Chelsea vyhrála LM, když Petr Čech lapil ve finále s Bayernem tři penalty.

Barcelona - Neapol

Výchozí pozice

Barcelona: Totální rozvrat! Heslo v klubovém erbu – Barca, víc než klub – jako by zmizelo z myslí. Výsledek? Tým z Camp Nou přenechal trůn Realu Madrid. Ernesto Valverde byl prvním odvolaným trenérem po sedmnácti letech. A ještě ty podivné okolnosti kolem toho… Valverde vedl trénink, ovšem sportovní ředitel Éric Abidal a výkonný ředitel Oscar Grau už jednali v Kataru s Xavim. Ten odmítl, a tak přišel hasit požár Quique Setién, neznámý 61letý kouč z Betisu Sevilla. Na úvod pozval hvězdy do michelinské restaurace, ale pak to dopracoval k tomu, že ho největší hvězdy ignorují. Lionel Messi řekl, že aktuální kvalita jejich hry nekoresponduje s možným triumfem v LM a chce na Camp Nou krajana Marcela Bielsu, který vytáhl Leeds do Premier League.

Neapol: Neapol byla za kouče Sarriho obdivována za vynikající útočný fotbal, ale ty časy jsou pryč. Navzdory tomu, že se tým může nadále opřít o úderné ofenzivní trio Callejon, Mertens, Insigne. Kouč Gennaro Gattuso, kdysi proslulý tvrďák, převzal mužstvo od Carla Ancelottiho v rámci akce kulový blesk 19. prosince loňského roku na 7. stupínku Serie A. Na úvodní tiskové konferenci zdůraznil, že kádr, který v minulé ligové sezoně obsadil druhou příčku za Juventusem, má na místa zaručující přímý postup do Ligy mistrů. Jenže Neapol bojovala jen o lístek do kvalifikace Evropské ligy. Apetit si trochu spravila ziskem Italského poháru. V semifinále vyzrála nad Interem Milán a ve finále porazila Juventus po bezbrankovém zápase na penalty 4:2.

Motivace pro finiš LM

Barcelona: Záleží na tom, jestli si Messi a spol. řekli, že to takhle dál nejde. Anebo čekají na blížící se klubovou prezidentskou volbu, změny v řízení fotbalové firmy a nového trenéra, kterému by věřili a respektovali ho.

Neapol: Bláznivý majitel Aurelio De Laurentiis slíbil Gattusovi prodloužení kontraktu, pokud uspěje v Italském poháru a v Lize mistrů. Ancelottiho přitom vyhodil po vítězství 4:0 nad Genkem, které pečetilo postup do vyřazovací části. Gattuso se musí činit.

ČTVRTFINÁLE

RB Lipsko - Atlético Madrid

Výchozí pozice

Lipsko: Fotbalová filiálka magnáta s energetickými nápoji Dietricha Mateschitze angažovala mladého trenéra Juliana Nagelsmanna kvůli útoku na bundesligovou nadvládu Bayernu. Nepovedlo se, spíš se konal boj o udržení práva na přímý postup do Ligy mistrů. Lipsko bylo na konci rádo za bronz, pouhý bod před Mönchengladbachem a tři před pátým Leverkusenem. České fanoušky těší, že se do základní sestavy prokousal reprezentační útočník Patrik Schick a v ligové sezoně se postaral o 10 gólů. Do čísel Tima Wernera má daleko. Ten dal 28 branek a další 4 přidal v Lize mistrů. Ale protože mezitím podepsal v Chelsea, i díky osobní návštěvě Petra Čecha, na turnaji v Lisabonu bude chybět. Turnaj Champions League je jeho rozlučkou s Lipskem.

Atlético: Dokud bude na lavičce válečník Diego Simeone, hlavní zbraň mužstva bude jasná: precizní a skálopevná defenziva. Ale ve španělské lize tentokrát ne nejlepší. Ještě míň gólů než Atlético (27) obdržel Real Madrid (25). Klub doma obhájil pozici třetího vzadu za Bílým baletem a Barcelonou, ovšem čtvrtá Sevilla nasbírala stejně bodů. Prezident Enrique Cerezo věří, že současný tým je velmi speciální a může vyhrát Ligu mistrů. Bodejť by to neříkal, když Atlético v nezapomenutelném předkoronavirovém osmifinále vyřídilo obhájce trofeje Liverpool. Na Anfield si dovezlo výsledek 1:0, Kloppova parta si vynutila gólem prodloužení. V něm přidal druhou branku Firmino, ale hosté pak kontrovali třemi trefami!

Motivace pro finiš LM

Lipsko: Takhle daleko ještě Lipsko ani kouč Nagelsmann v Lize mistrů nebyli. Agresivní presink a kolmý fotbal nebudou ani největším obrům po chuti. A když si připočtete, jak jsou všichni pod křídly RB ambiciózní, nemějte obavy, že by nechtěli všechno.

Atlético: Z Atlétika zní: ‚Máme velký sen a velký tým, který je schopný ho naplnit.‘ Není to chvástání. Brankáře Oblaka chce za rekordní sumu koupit Chelsea a před ním pracuje kompaktní celek bez slabin. Navrch jsou tu zkušenosti ze dvou postupů až do finále LM (2014, 2016).

Paris Saint-Germain - Atalanta Bergamo

Výchozí pozice

PSG: Od sklonku dubna, kdy byla Ligue 1 zrušena kvůli COVID-19, mužstvo nejelo v soutěžním zápřahu. Po necelých 28 kolech z 38 oslavilo obhajobu titulu, který jim přikleply řídící orgány. Pak se hráči rozprchli na dovolenou. V tréninkovém centru se sešli zpět v pondělí 22. června a od té doby se společně chystají na finálový turnaj Ligy mistrů. Po téměř třech měsících v Brazílii se k týmu připojil i žonglér Neymar, o jehož odchodu z Francie se mezitím permanentně spekulovalo. Dorazil o tři kila lehčí. Herním testem pro něj a jeho spoluhráče bylo na sklonku července finále národního poháru se Saint-Étienne, které rozhodl jediný Neymarův gól. Ale brutální faul poslal na marodku Mbappého s těžkým výronem v kotníku. Stihne zájezd do Lisabonu?

Atalanta: Atalanta je žralokem sezony. Pět gólů a výš? Nic neobvyklého. Mužstvo originálního trenéra Giana Piera Gasperiniho baví sebe i diváky. Nic na tom nezměnil ani vynucený koronavirový poločas. Restart tým odpálil vítězstvím 4:1 nad Sassuolem, výhrou 3:2 nad Laziem a stejným výsledkem dobyl tři body v Udine. Pak ještě rozstřílel Brescii 6:2. Bergamo naskládalo do sítě soupeřů v tomto ligovém ročníku víc gólů než Liverpool, ale rozhodně umí i bránit. Ke cti klubu slouží taky mládežnická akademie, která náleží k nejlepším v Evropě. O jejím kouzlu nedávno ve Sport Magazínu podrobně vyprávěl nadějný český stoper David Heidenreich.

Motivace pro finiš LM

PSG: Jeden z nejbohatších klubů světa ne a ne dosáhnout na zlato v Lize mistrů. Kdy jindy než teď, s ofenzivní kumpanií Neymar, Mbappé, Di María, Icardi, Cavani?! Ovšem co by s úderností udělalo, kdyby se Mbappé nedal do kupy?

Atalanta: Ukázat světu, že i provinční klub může trumfnout velkokluby s daleko vyšším rozpočtem. Není to nemožné. V Bergamu se totiž sešli chytří lidé, kteří vědí, kam směřuje fotbalová moderna. Takže nepodceňovat!