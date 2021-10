Muž, co spustil kauzu „rasistické děti“ na Spartě: poradce i výhružky ženě

Kauza údajného rasismu českých dětí na zápase Sparty s Rangers má po prohlášení ministra zahraničí Jakuba Kulhánka nového důležitého aktéra. Člen vlády se nezaměřil na hráče Glena Kamaru, na kterého měli malí fanoušci bučet, nebo jeho právníka Aamera Anwara, ale požaduje, aby se skotská asociace distancovala od Marvina Bartleyho. Fotbalista a poradce svazu pro diverzitu na Twitteru přirovnal české děti ke shnilému ovoci. Co je zač?

„Chápu, že sportovní utkání přináší různé emoce, které se mohou přenést i mimo hřiště. Avšak i to má své hranice a nesmí přerůst do xenofobních urážek mířených na nezletilé děti,“ stojí v prohlášení ministra Kulhánka. „Požádal jsem proto o omluvu či jednoznačný distanc od osoby, která přirovnání českých dětí ke shnilému ovoci veřejně pronesla. Pana velvyslance jsem si dnes předvolal, aby tlumočil moji žádost Skotské fotbalové asociaci,“ uvedl šéf české diplomacie.

Kulhánek hovořil o tweetu Marvina Bartleyho, anglického fotbalisty hrajícího ve Skotsku za Livingston. Kromě toho je 35letý Angličan i poradcem skotské fotbalové asociace pro rovnoprávnost a diverzitu. „Nejhorší na celé situace v Praze je, že mě to vůbec nepřekvapuje. Nejde o chybu dětí, protože se jen chovají tak, jak to vidí u rodičů. Jakou šanci asi mají, když jsou umístěny do mísy shnilého ovoce?“ napsal na Twitter k fotografii shnilých jahod.

Kdo tahle nová postava kauzy je? Bartley je odchovanec Readingu, do velkého fotbalu pronikl v roce 2007 v dresu Bournemouthu. Hrál i za Burnley a Leyton Orient, ve Football League (druhé až čtvrté nejvyšší lize) odehrál na sto zápasů. Do Premier League se ale nikdy neprosadil.

Nejvyšší ligu hraje od přesunu do Skotska - čtyři roky nastupoval za Hibernian, se kterými v roce 2016 vyhrál Skotský pohár, od roku 2019 je hráčem Livingstonu. V šestém klubu minulého ročníku Premiership je kapitánem, navíc trénuje B tým.

Pravidelně se objevuje i ve vysílání BBC Scotland a BT Sport coby expert. Jeho tématem číslo jedna je rasismus a jeho dopady na psychiku. „Bojím se, že jednoho dne nějaký fotbalista spáchá sebevraždu kvůli rasistickým urážkám na sociálních sítích,“ řekl v dubnovém rozhovoru pro The Times.

S tématem má anglický záložník s jamajskými kořeny bohužel velmi blízké zkušenosti. Ve stejném rozhovoru se rozpovídal o tom, že po zápasech jeho Instagram často zasypávají fanoušci rivalů urážkami spojenými s barvou jeho pleti. Bartley se díky boji proti rasismu stal poradcem skotské fotbalové asociace pro rovnoprávnost a diverzitu. Právě kvůli jeho tweetu očekává Kulhánek od tamního svazu omluvu.

I Bartley má ale ve svém životopise nepříjemný škraloup. V roce 2017 dostala jeho dlouholetá přítelkyně zprávu od jisté Ainsley McRaeové. V ní odhalila, že je Bartleyho milenkou a často si píšou a scházejí se. Podle pozdějšího vyjádření u soudu anglický fotbalista McRaeové slíbil, že své partnerce o mileneckém poměru řekne, ale neučinil tak.

Když jí vše prozradila sama milenka, Bartley měl odejít dříve z tréninku Hibernian a konfrontovat McRaeovou - když ji nenašel u ní v práci, zavolal jí a přes telefon jí měl sdělit, že jí zničí život, a aby si hlídala a chránila lidi ve svém okolí. Bartley za výhružky odešel s pokutou ve výši 400 liber.