Superliga zase ve hře, kluby to zkouší jinak. Lžou víc než Putin, zní kritika

První pokus nevyšel, tak co ten druhý?! Prezident Juventusu Andrea Agnelli by podle zahraničních médií měl ve čtvrtek oznámit vznik Superligy, nové soutěže pro špičkové kluby. Ano, už zase. Okamžitě se opět objevuje kritika ze strany UEFA i šéfů národních soutěží. „Juventus, Real a Barcelona lžou víc než Putin,“ poznamenal prezident La Ligy Javier Tebas.

V dubnu to bude rok. Nejlepší evropské kluby s velkou pompou oznámily vznik nové soutěže. Pro 12 TOP značek ze tří zemí. Jenže celý projekt se za dva dny v podstatě rozpadl, s kritikou se hlasitě ozvali fanoušci, hlavní hráči i UEFA a hlavně anglické kluby vzali bleskově zpátečku.

Strůjci celého nápadu se ale myšlenky nevzdali. „Pořád si myslíme, že Superliga je pro budoucnost fotbalu správná cesta,“ řekl v listopadovém rozhovoru pro O2 TV Sport Pavel Nedvěd, viceprezident Juventusu. Právě šéf „Staré dámy“ Andrea Agnelli má na čtvrtečním summitu s názvem Business of Football oznámit novou vizi.

Projekt se od původního plánu lehce liší. Superliga by už neměla být uzavřená, ale podobně jako třeba Liga národů by měla různé úrovně, mezi kterými by se sestupovalo a postupovalo. Detaily zatím nejsou známé. Mluví se zatím o účasti deseti klubů (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Juventus, Inter Milán, AC Milán, Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona), z původní dvanáctky by tak vypadly Tottenham a Arsenal.

To se ale pořád nelíbí zástupcům UEFA ani národních lig. „Poprvé s nesmyslným nápadem vyrukovali uprostřed pandemie. Teď se dozvídáme, že s dalším přicházejí během války. Musí žít v nějakém paralelním světě,“ uvedl prezident UEFA Aleksandr Čeferin.

Šéf španělské La Ligy Javier Tebas byl ještě ostřejší. „Juventus, Real a Barcelona lžou víc než Putin. Trvají na tom, že zavedení Superligy nebude mít vliv na národní ligy. Možná nás mají za blbce… Ale všichni vidíme, že to národní soutěže poškodí,“ podotkl Tebas.

Takže je zaděláno na další bouři nevole? Nebo se nápad tentokrát setká s lepším ohlasem? Během pár hodin by mělo být jasněji.