Nedvěd o Superlize: Je to správná cesta. Odchod Ronalda nebyl zrada

Dvě obrovské osobnosti českého fotbalu v úterý stály proti sobě jako soupeři. Chelsea vs. Juventus, Petr Čech vs. Pavel Nedvěd. Z duelu funkcionářů vyšel lépe Čech, londýnský celek v Lize mistrů deklasoval „Starou dámu“ 4:0. Před utkáním oba mluvili ve studiu O2 TV Sport, Nedvěd mimo jiné o konci Cristiana Ronalda i pohledu klubu na hojně diskutovanou Superligu. „Pořád si myslíme, že je to správná cesta,“ podotkl.