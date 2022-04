Osmé čtvrtfinále, jeden úspěch. České pokusy o evropskou TOP čtyřku

Vůbec toho není málo. Český fotbal má od rozpadu federace už poosmé svého evangelíka ve čtvrtfinále některého z evropských pohárů. Pošesté je to Slavia, která taky způsobila jediný úspěch starý už 26 let, pak jednou Sparta a taky Liberec bohémů Jiřího Štajnera a Václava Kolouška. Deník Sport připomíná všechny bitvy českých zástupců o semifinále.

Poprvé. A zatím naposledy 1995/96 Pohár UEFA Slavia–AS Řím 2:0

Branky: 10. Poborský, 50. Vágner.

AS Řím-Slavia 3:1 po prodl.

Branky: 60. Moriero, 82. Giannini, 99. Moriero – 112. Vávra. Žádný český tým nedošel dál a ani nezopakoval to, co se povedlo Slavii v Poháru UEFA na jaře 1996. Mužstvo Františka Cipra a Josefa Pešiceho vyřadilo postupně Sturm Graz, Freiburg, Lugano, Lens, právě AS Řím a zastavilo se až v semifinále na francouzském Bordeaux kolem Zinedina Zidana, Bixenteho Lizarazua nebo Christopha Dugarryho. Hlavní slávistické hvězdy? Jan Suchopárek, Karel Poborský, Vladimír Šmicer, ale i Jiří Vávra, autor postupové branky z Říma.

Bulhar srazil naděje 1997/98 PVP (Pohár vítězů pohárů) Slavia–Stuttgart 1:1

Branky: 40. Vácha – 51. Poschner.

Stuttgart–Slavia 2:0

Branky: 10. a 90. Balakov. Tým, v němž se postupně začali prosazovat Vladimír Labant, Tomáš Kuchař a Ivo Ulich, prošel přes Lucern i Nice, nestačil až na pozdějšího finalistu Pohárů vítězů Stuttgart, který stál na bulharském esu Krasimiru Balakovovi. Po Christu Stoičkovovi asi největší národní hvězdě historie. Kromě slávistů se čtvrtfinále Poháru vítězů pohárů zúčastnil i jiný český element, mezinárodní sudí Václav Krondl, jenž pískal první zápas mezi Rodou Kerkrade a Vicenzou.

Zlatá doba Leedsu 1999/00 Pohár UEFA Leeds–Slavia 3:0

Branky: 39. Wilcox, 54. Kewell, 59. Bowyer

Slavia-Leeds 2:1

Branky: 52. a 74. z pen. Ulich – 47. Kewell. Tohle nešlo, ani omylem. Ačkoliv Slavia odvetu sympaticky otočila a vyhrála ji 2:1, o postupujícím bylo takřka rozhodnuto po prvním utkání. Leeds zažíval v té době zlaté časy, v téhle sezoně došel do semifinále, kde padl s Galatasaray, v dalším ročníku dosáhl až na semifinále Ligy mistrů, v němž ho vyřadila Valencia. Na jedné straně hvězdy Harry Kewell, Lee Bowyer a Jonathan Woodgate, na slávistické Richard Dostálek, Radek Černý nebo dvojčata Doškovi.

Rychlý proces v Edenu 2020/21 Evropská liga Arsenal–Slavia 1:1

Branky: 86. Pépé – 90. Holeš.

Slavia–Arsenal 0:4

Branky: 18. Pépé, 21. z pen. a 77. Lacazette, 24. Saka. Zatím nejnadějnější stav po prvním utkání, který dával vzpomenout na 25 let staré semifinále party Františka Cipra. Jenže nakonec se ukázalo, že Arsenal se potřeboval jen mírně odšpuntovat, což se mu podařilo v odvetě v Edenu. V ní během šesti minut, od 18. do 24. minuty, nasázel tři góly a vyčerpaní domácí kolem Tomáše Holeše, Petra Ševčíka a Lukáše Provoda už se nezmohli na větší odpor. I tak ale měli z tohoto ročníku skalp dvou britských soupeřů – Leicesteru a Rangers.

Koller rozhodl odvetu 2001/02 Pohár UEFA Liberec–Dortmund 0:0

Dortmund–Liberec 4:0

Branky: 51. Amoroso, 57. Koller, 71. Ricken, 90. Ewerthon. Úchvatná cesta Pohárem UEFA výjimečných mužů Jana Nezmara, Jiřího Štajnera, Václava Kolouška nebo Gyana Baff oura. Během ní šel do příkopu i francouzský Lyon souhrnným výsledkem 5:2, ten zrovna pádil v Ligue 1 za svým prvním titulem, který pak držel šest let v kuse. Skončilo to až na nacpaném Vestfálském stadionu, k vyřazení Slovanu Liberec přispěla i česká dvojice Tomáš Rosický a Jan Koller, ten v odvetě nahrál na první gól Marciu Amorosovi a druhý dal sám.

Drtivý nástup v odvetě 2015/16 Evropská liga Villarreal–Sparta 2:1

Branky: 3. a 63. Bakambu – 45. Brabec.

Sparta–Villarreal 2:4

Branky: 65. Dočkal, 71. Krejčí – 5. a 49. Bakambu, 43. Castillejo, 45. vlastní Lafata. Vézt si z prvního venkovního zápasu prohru 1:2, není vůbec beznadějné, Sparta dokonce po prvním poločase na Villarrealu držela díky gólu Jakuba Brabce ještě lepší výsledek 1:1. Jenže španělská ponorka se na Letné vynořila a nasadila drtivý nástup, do přestávky to bylo 0:4. Trenér Zdeněk Ščasný tehdy těžil při postupech Evropskou ligou z dobré formy Martina Frýdka, Ladislava Krejčího, Lukáše Juliše nebo opor Bořka Dočkala, Marka Matějovského a Davida Lafaty.