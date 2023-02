Pět klubů v pohárech! Tvrdík velebil Poláky, investice prý dostanou smysl

Juventus vyhrál na hřišti Nantes a slaví postup do osmifinále EL • Reuters

Tuzemský fotbal bude mít pět zástupců v pohárech po dvouleté odmlce. Do probíhající sezony vstoupilo Česko poprvé od roku 2014 jen se čtveřicí týmů a stejný počet mužstev bude mít i v nadcházejícím ročníku. Aktuálně se totiž hrálo o nasazení až do přespříští sezony 2024/25.

Tuzemské kluby vypadly v tomto ročníku pohárů už na podzim a nezbývalo jim než čekat na zaváhání konkurentů v jarní části. Výsledky nejbližších soupeřů Česku nahrály. Před tuzemské týmy, které před čtvrtkem držely v žebříčku 14. místo, se sice těsně dostala Ukrajina, ale další pronásledoval z Norska neuspěl.

Celek z města Bodö prohrál v odvetě Konferenční ligy v Poznani gólem v 63. minutě 0:1 a po domácí bezbrankové remíze jako poslední norský zástupce v pohárech vypadl. Seveřané tak zůstali těsně za Českem, k případnému posunu do elitní patnáctky by jim přitom stačila i remíza.

„Ať žije Lech Poznaň,“ napsal nadšeně na Twitter šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Dvě místa v předkolech LM, jedno v předkole EL. Pět klubů do pohárů. Investovat do fotbalu v ČR má zase trochu smysl,“ vysvětloval pak, že je co slavit.

Tuzemské kluby mohlo ohrozit ještě sedmnácté Dánsko, jeho poslední zástupce Midtjylland byl ale po domácím debaklu 0:4 od Sportingu Lisabon v Evropské lize vyřazen. Žádná další země v pořadí už nemůže Česko reálně ohrozit.

Pět mužstev na evropské scéně znamená, že tři celky půjdou do dvou lepších pohárů. Kvalifikaci Ligy mistrů si vedle šampiona, který vstoupí do hry až v závěrečném 4. předkole, zahraje i druhý celek z nejvyšší soutěže. Od sezony 2024/25 čeká poháry změna formátu, místo tradičních skupin bude v dané soutěži jedna tabulka se všemi týmy.

Za vítězství v hlavní fázi pohárů se připisují dva body, za remízu jeden. Zisk se dělí počtem účastníků dané země, v českém případě v této sezoně čtyřmi. Nejvíce na podzim nahrála pražská Slavia, která získala 10,5 bodu, Plzeň přidala devět a půl bodu.