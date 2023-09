Skupiny EL: Sparta má Rangers! Slavii čeká Mourinho. Co Bayer a West Ham?

Fotbalisté Sparty a Slavie už znají jména soupeřů ve skupinové fázi Evropské ligy. Letenští ve skupině C změří síly s Rangers, Betisem a Arisem Limassol, sešívaní se ve skupině F střetnou s AS Řím, který vede slavný kouč José Mourinho, Šeriffem Tiraspol a Servette. A co zahraniční týmy s českými legionáři? S kým se utká Souček s Coufalem za West Ham a Kovář, Hložek a Schick s Leverkusenem? Podívejte se na všechny skupiny EL.

Skupinová část Evropské ligy začne ve čtvrtek 21. září a vyvrcholí šestým kolem 14. prosince. Na jaře pak budou pokračovat tři ze čtyř týmů v jednotlivých tabulkách. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druzí v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s mužstvy z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetích místech přejdou do nižší soutěže Evropské konferenční ligy. Finále Evropské ligy se uskuteční 22. května v Dublinu.

Český šampion ze Sparty prošel do skupiny Evropské ligy poté, co v závěrečném předkole po čtvrtečním domácím vítězství 4:1 vyřadil Dinamo Záhřeb a předtím ve 3. předkole Ligy mistrů vypadl s FC Kodaň. Slavia na cestě do hlavní fáze postoupila přes dva ukrajinské kluby Dnipro a Luhansk.