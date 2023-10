Levý: Postoupí všichni tři. Dvě hodiny navíc na stadionu? To chce silné nervy

Slavia s Plzní jdou za svým - postupem do jara - velmi razantně, i když červenobílí padli v Římě. „Myslím, že se k nim připojí i Sparta,“ říká bývalý trenér a expert deníku Sport a webu iSport Stanislav Levý po třetím kole zápasů v základních skupinách Evropské i Konferenční ligy. Co ho ve čtvrtek večer zarazilo? Výkon Tomáše Holeše či problémy slávistických fanoušků v Římě.

Dovedete si vysvětlit, proč italští policisté drželi slávisty na Olympijském stadionu ještě dvě hodiny po utkání?

„Je to pro mě nepochopitelné, nevím, co je k tomu vedlo. Vydržet v klidu tak dlouho někde v rohu na stadionu, to musíte mít silné nervy. Nějaké informace k tomu mám, v Římě byl jeden můj kamarád se synem.“

Co vám prozradil?

„Ještě dvě a čtvrt hodiny po zápase je drželi na stadionu. Pak je rozvezli autobusy všude možně po městě. Bohužel, ne vždy k jejich hotelu. Nedivím se, že to chce Slavia řešit s AS Řím i Evropskou federací.“

Slavii se zápas příliš nezdařil ani na hřišti. Co rozhodlo?