České kluby vydělaly stamiliony: kraluje Slavia, Spartu atakuje Plzeň

Naprosto odlišná skupinová část oproti loňskému roku a tudíž naprosto odlišná finanční odměna. „Sešívaní“ za skvělé výkony ve skupině Evropské ligy vydělali téměř 300 milionů korun, více než dvojnásobek toho, co získali loni za účast v Konferenční lize (135 milionů korun). Výrazně jim pomáhá pět výher, přímý postup do osmifinále a vysoké umístění v klubovém koeficientu, kde Pražané uzavírají elitní desítku. V kontextu letních odchodů Davida Juráska a dalších hráčů bude rok 2023 pro Slavii zřejmě ziskový. Připočtěme plánovaný příchod Davida Tykáče, přítomnost mladé hvězdičky Christose Zafeirise a finanční situace klubu má opravdu dobré vyhlídky.

SPARTA: 225,7 milionu korun

V aktuálním ročníku má český mistr nakročeno na velmi zajímavé bonusy. Výhrou 3:1 v Limassolu a posunem do jarní části Evropské ligy si Sparta vydělala necelých 230 milionů. Jde samozřejmě o peníze, které srazí náklady, na druhou stranu v nich ještě nejsou započítány sumy za televizní práva či za vstupenky na domácí utkání, která jsou na Letné kompletně vyprodaná. Za případný příští postup, tedy do osmifinále by do kasy připadlo dalších přibližně 30 milionů. V exponovaných duelech se navíc bezesporu navyšuje cena hráčů, o které může být zvýšený zájem. Na radaru mocných jsou asi nejvíce mladí stopeři Martin Vitík s Ladislavem Krejčím.