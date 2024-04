Potlesk až z Prahy. Tvrdík gratuloval Šádkovi, hvězdné války o miliony

KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Ruce plzeňskému trenérovi Koubkovi vyletěly do vzduchu už na konci remízového zápasu, byť čtvrtfinále s Fiorentinou rozsekne až odveta za týden. Viktoria uhrála potřebný bod a otevřela českému fotbalu dveře do hlavní fáze Ligy mistrů. Kluboví bossové už vidí na kontech tučné miliony. Také proto přímo na tribuně fandil Viktorii slávistický šéf Jaroslav Tvrdík. Opakuje se scénář ze sezony 2017/18. Pražské celky tehdy spustily Stramaccioniho éru a přivedly milionové „odpadlíky.“ Čeká nás extrémně zajímavá a tlakem výjimečná sezona.

Čtvrteční zápas byl mimořádný nejen pro západočeský klub, ale i pro zbytek republiky. Na tribuně seděla nejvyšší honorace - Petr Fousek, Jaroslav Tvrdík, Ivan Hašek, Erich Brabec, Jaroslav Köstl a další důležité persony české kopané. Potřebná remíza udělala radost nejen v Plzni, ale zejména v Praze, kde západočeskému klubu upřímně gratulovali.

Všichni vědí, co jistota hlavní fáze Ligy mistrů do příští sezony znamená. Mistr nadcházejícího ročníku vyinkasuje od UEFA v nejmenším případě kolem půl miliardy korun, což se povedlo naposledy Plzni pod Michalem Bílkem v sezoně 2021/22. Ačkoliv klub v těžké skupině neuhrál ani bod, vydělal přibližně dvakrát tolik, než současná Viktoria postupem do čtvrtfinále v Konferenční lize. A to neprohrála už 15 evropských zápasů!

Finanční motivace pro českého šampiona je daná, také proto psal Tvrdík na sociální síti o plzeňském zázraku. Nejde jen o toho, kdo skončí první, ale celkově o český fotbal. Díky solidárnímu systému UEFA do klubů, které se nedostanou do základních skupin evropských soutěží, přiteče na konto každého ligového účastníka zhruba dvacet milionů korun. Což jsou pro některé organizace opravdu významné peníze.

Nejsilnější týmy ale půjdou po titulu. Za každou cenu, protože sáhnout si na obří bonusy a ochutnat atmosféru nejprestižnější evropské soutěže bez nutnosti procházet těžkou kvalifikací je ultimátním přáním. Od podzimu se těšme na ještě vyštengrovanější hvězdné války. V lizr po sobě ještě víc půjdou Sparta i Slavia, stranou jistě nezůstane ani Plzeň, která do koeficientu získala poslední a nejdůležitější bod.

Naposledy měla liga stejný náboj před šesti lety. Pražané napumpovali do kádrů miliony, Sparta s velkou pompou angažovala italského kouče Andreu Stramaccioniho. Vzpomínáte? Přivedla drahé hráče typu Tala Ben Chaima, Rio Mavuby, Marca Janka, Semiha Kayu či Jonathan Biabianyho. Slavia nabila kádr Jaroslavu Šilhavému o Dannyho, Halila Altintopa nebo Ruslana Rotaně.

Tehdy se pražské celky zbláznily, investovaly na tehdejší poměry neuvěřitelné peníze, aby si na mistrovský pohár a Ligu mistrů sáhly. Víme, jak to dopadlo – nakonec se smála Viktoria. Pavlu Vrbovi v uvozovkách „stačilo,“ aby ve vinném sklípku na Moravě přemluvil k návratu Daniela Koláře a donutil k tvrdé práci jádro týmu, se kterým uspěl ve své první éře.

Situace bude nyní diametrálně odlišná, kluby se z tehdejší blamáže drahých, ale vesměs přestárlých posil poučily. Motivace uzmout titul bude obrovská, s čímž mimo jiné souvisí i tlak na rozhodčí. Těšme na výjimečnou sezonu, která snad zase pozvedne prestiž českého fotbalu.