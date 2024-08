Povedlo se znovu po 29 letech. Česko je v žebříčku koeficientů první!

Co minulá sezona nebývale rozjela, v této pokračuje. České kluby utěšeně sbírají body do tabulky koeficientů. V tomto ročníku dokonce tak zdařile, že aspoň právě teď, po úterním postupu Sparty do Ligy mistrů, vedou pořadí pro tuto sezonu. To se zatím povedlo jen jednou – v sezoně 1995/96 dokonce Česko vedlo po celém podzimu.

Žebříček nyní vypadá takto:

Česko - 4,700 Portugalsko - 4,300 Rakousko - 4,100 Švédsko - 4,000 Německo - 3,875 Itálie - 3,812 Arménie - 3,625 Anglie - 3,571 Španělsko - 3,571 Norsko, Maďarsko - 3,375

České kluby se o příspěvek podělily následovně:

Sparta 11,5

Mladá Boleslav 4

Plzeň 3

Baník 3

Slavia 2

Celkem 23,5 bodů děleno pěti, ve výsledku 4,700 bodu. Samo sebou se to změní a Česko se propadne, až silné země naplno zasáhnou do ligových fází.

Podstatné ovšem je, že Česko si polepšuje v pětiletém žebříčku, jenž rozhoduje o rozdělení míst do evropských pohárů. Klíčové je desáté místo, které zajišťuje přímý vstup ligového mistra do Ligy mistrů. V této pohárové sezoně se hraje o to, zda český šampion půjde do elitní soutěže v ročníku 2026/27 (pro sezonu 2025/26 to má jisté).

Česko je nyní deváté o 2,650 bodu před Tureckem a o celých 7,000 před Norskem. To je hodně poctivě vycpaný polštář, byť v případě večerního postupu Bodö/Glimt přes CZ Bělehrad (Norové doma vyhráli 2:1) a vyřazení Slavie se ztenčí nejméně o 1,500 bodu.

A pak bude záležet, jak se klubům – českým i konkurenčním – povede v ligových fázích Ligy mistrů, případně Evropské či Konferenční ligy. Už teď je jisté, že ty české čeká nejméně 22 zápasů ve skupinách (po osmi Sparta a Slavia, minimálně šest Plzeň), v nichž se rozdělí 0,400 bodu za výhru a 0,200 za remízu.

Takto vypadá nyní pětiletá tabulka:

Anglie - 89,303 Itálie - 79,168 Španělsko - 74,132 Německo - 71,785 Francie - 58,326 Nizozemsko - 54,733 Portugalsko - 50,316 Belgie - 44,200 ČESKO - 38,250 Turecko - 35,600 Norsko - 31,250

Važme si toho.