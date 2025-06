Začala nová éra fotbalu? Messiho efekt i proslov v kabině. Překvapil „jiný“ nástup

„Začíná nová éra fotbalu,“ řekl Gianni Infantino, prezident FIFA, o novém formátu mistrovství světa klubů. Jenže ještě pár dnů před zahájením turnaje panovaly obavy z toho, aby o velkolepou akci, na níž se představí hvězdy jako Lionel Messi (Inter Miami), Kylian Mbappé (Real Madrid) nebo Harry Kane (Bayern Mnichov), projevili interes zejména fotbaloví fanoušci.

Podle serveru The Athletic bylo necelý týden dopředu k dispozici na zahajovací utkání mezi Interem Miami a egyptským al-Ahlím přes 40 tisíc vstupenek! Ano, to by byl malér. FIFA zveřejněný údaj sice vyvrátila, přesto veřejnost příliš neuklidnila. V zahraničních médiích unikly informace, že na úvodní klání šlo pořídit lístek třeba za 20 dolarů (zhruba 430 korun) a k tomu obdržet další čtyři místa zadarmo.

Infantino a další vysoce postavení funkcionáři si mohli nakonec oddechnout, i když ani přes zahajovací vystoupení populárních zpěváků nebylo úplně narváno. Modré sedačky v Hard Rock Stadium v Miami Gardens postupně zaplnilo 60 927 diváků, což je 93 procent z celkové kapacity.

„Myslím, že to byla dobrá fotbalová party,“ řekl Javier Mascherano, bývalý hráč Barcelony a nyní trenér Interu Miami. „Atmosféra byla úžasná. Jsem z Miami a je úžasné vidět takový stadion. Mám z toho obrovskou radost,“ přidal jeho svěřenec a Messiho spoluhráč Benjamín Cremaschi.

Zábavu doručil hlavně Messi. Jeho efekt opět zabral, i když v utkání proti africkému gigantovi vyšel bodově naprázdno. Organizátoři však využili slavného jména už před výkopem zápasu – zvolili velmi netradiční nástup na hřiště. Hráči vkročili na trávník jeden po druhém poté, co je k tomu vyzval hlasatel na stadionu. Vše směřovalo k jedinému. Jako poslední přišel největší z největších: LIONEL MESSI!

A pak měl kouzlit s míčem. Fanoušci dlouho čekali, co všechno předvede. Největší rozruch způsobil střelou z přímého kopu, která minula čtyřčlennou zeď a skončila v boční síti. Radostný křik rychle utichl, stejně tak když v šesté minutě nastavení dalekonosným pokusem trefil břevno.

Messi spolu s útočníkem Luisem Suárezem, obráncem Jordim Albou nebo středopolařem Sergiem Busquetsem předvedli mizerný první poločas. Proto si první z nich vzal o přestávce slovo v kabině. Promluvil k spoluhráčům, hecoval je, radil jim. „Řekl, abychom se soustředili jen na držení míče a že šance potom přijdou. To jsme přesně udělali a odehráli lepší druhý poločas,“ líčil Cremaschi.

Přesto hrdinou utkání se stal Oscar Ustari, osmatřicetiletý gólman Interu Miami. Kromě řady velkých gólových příležitostí zlikvidoval penaltu v 43. minutě. Zcela právem po utkání převzal cenu pro nejlepšího hráče.

Ustari je vedle Busquetse, Alby nebo Suáreze přehlíženou postavou týmu, který vlastní bývalý vynokající záložník Realu Madrid nebo Manchesteru United David Beckham. Argentinec v minulosti hrál za mládežnické výběry po boku Messiho a měl se stát stabilním členem prvního mužstva. Což se nakonec nenaplnilo, zaznamenal pouhé dva reprezentační starty.

Přesto Messiho dlouholetý kamarád ovládl bezbrankový úvod očekávaného mistrovství světa klub. Začala skutečně nová éra fotbalu? První díl turnaje o tom úplně nepřesvědčil.

Mistrovství světa fotbalových klubů v USA:

Skupina A (Miami):

Al Ahly - Inter Miami 0:0.