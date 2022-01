Africký pohár: velké hvězdy i nechtěný svátek. Alžírsko a Senegal favority

O půl roku, nebo vlastně o rok později, podle toho, který původní termín turnaje si vyberete, začíná na zbrusu novém šedesátitisícovém stadionu v kamerunském hlavním městě Yaoundé Africký pohár národů. Jeden z největších fotbalových svátků, který se znovu po pěti letech koná v neortodoxním lednovém termínu, ale provází celá řada patálií a kritiky. Pojďme se podívat na to, jaká největší témata okolo mistrovství Afriky rezonují, ale taky kdo jsou největší favorité šampionátu.

Turnaj startuje v neděli, zúčastní se ho 24 týmů a formát bude stejný jako na EURO. Kromě obskurních, ale o to zajímavějších outsiderů z Etiopie, Malawi, Sudánu nebo Mauritánie se na něm představí taky největší světové hvězdy v čele s možná nejlepším fotbalistou současnosti Mohamedem Salahem či nejlepším brankářem uplynulého roku Édouardem Mendym z Chelsea. Velké výkony se dají čekat od Alžířana Riyada Mahreze nebo Senegalce Sadia Maného, kterým reprezentační zápasy sedí ideálně.

Pochopitelně největší hrozbou nejen pro celý šampionát, ale také pro všechna ostatní sportovní klání současnosti, je rozmáhající se varianta koronaviru omicron. Právě obavy z nakažení svých hvězd měly před začátkem turnaje mnohé evropské kluby sdružené v organizaci ECA. A do jisté míry je jejich strach oprávněný, protože v Kamerunu mají dokončený proces očkování pouhá dvě procenta populace. Na druhou stranu se někteří fotbalisté nakazili třeba už přímo v Evropě nebo při přejezdu na turnaj, jako třeba Pierre-Emerick Aubameyang, který se po cestě do Kamerunu stavil na párty v Dubaji se svými reprezentačními kolegy z Gabonu.

Kritika

Kamerunem už několik let zmítají taky separatistické tendence anglofonních částí země okolo města Limbe, kde před rokem před reprezentačním utkáním explodovala bomba v autě, a tak kluby vyjádřily obavy ohledně bezpečnosti hráčů. Podstatnější výčitka ze strany evropských klubů na stranu Afrického poháru ale směřuje vůči pořádání šampionátu uprostřed sezony. Navíc v kalendářním roce, kdy se koná mistrovství světa. Kluby vždy pouštěly své hráče na tento turnaj velmi neochotně, a také kvůli tomu je šampionát často vnímán jako spíš nechtěná překážka a důvod, proč raději nekupovat africké hráče do svých týmů. Vůči tomuto vnímání se ale v posledních dnech vymezily osobnosti jako Ian Wright nebo Patrick Vieira, které upozornily na to, že stejné vytížení měli fotbalisté taky na EURO a zkracovali si kvůli tomu dovolenou, podobná kritika ale nezaznívala.