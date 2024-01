Problémy favorita? Onana nebyl na soupisce Kamerunu. Kouč: Logické

Mauro Icardi neproměnil penaltu, kterou mohl poslat Galatasaray na Old Trafford do vedení 3:2 • Reuters

Africký pohár národů ještě pořádně nezačal a rozkol už řeší v týmu spolufavorita turnaje. Můžou za to staří známí kohouti. Kamerun na úvod šampionátu pouze remizoval s Guineou 1:1, byť hrál soupeř celý druhý poločas o deseti. Kouč Rigobert Song ani mezi náhradníky nezařadil brankáře Andrého Onanu z Manchesteru United, který do dějiště šampionátu dorazil později. Sám gólman situaci nesl nelibě.

Kamerun? Na Africkém poháru národů tradičně obletovaná velmoc, od které se čekají velké věci. Však taky Song pracuje se solidním hráčským materiálem.

Jednou z hvězd výběru je bezpochyby brankář Manchesteru United André Onana, který by si po úvodním nepříliš vydařeném období mezi rudými ďábly rád spravil chuť na domácím šampionátu. Na úvod se však stal „obětí“ dohody mezi vedením reprezentace a klubem.

Onana totiž ještě v nedělním podvečeru odchytal zápas Premier League proti Tottenhamu. Už v pondělí ale Kamerun hrál první duel šampionátu proti Guineji. Teprve po řežbě se Spurs měl nastoupit do soukromého letadla a rychle se přepravit do Pobřeží slonoviny. Jeho cestu však zkomplikovalo počasí a Onana dorazil do dějiště šampionátu se zpožděním.

Song se rozhodl pro logické, byť pro někoho možná kontroverzní gesto. Onanu do zápasu s Guineou vůbec nenominoval ani mezi náhradníky. Šanci místo něj dostal gólman až třetiligového francouzského Nimes Fabrice Ondoa „Všichni víme, co máme dělat. Musíme se držet logického myšlení. Jak si myslíte, že by hrál, když dorazil ve čtyři hodiny ráno a od pěti odpoledne byl výkop zápasu? Onana je součástí týmu. Je před námi zbytek soutěže a celému kádru důvěřuji,“ nechala se slyšet kamerunská legenda, která vede reprezentaci od roku 2022.

Fakt je ten, že Onana situaci těžko rozdýchával. Když dorazil letecky do Abidjanu, ještě se musel dopravit do hlavního města Yamoussoukra, kde Kamerunci hrají základní skupinu. Kvůli potížím s letadlem však přestoupil do auta a v hustém provozu a s řadou kontrol z důvodů bezpečnosti při Africkém poháru se cesta protáhla až do časných ranních hodin.

Původní dohoda přitom zněla tak, že Onana první zápas turnaje vynechá a Nezdolným lvům pomůže až od druhého utkání. V rozporu s tímto zhruba týden starým tvrzením je pak Onanův co nejrychlejší přelet do Afriky soukromým letadlem, jakoby si usmyslel, že prostě bude chytat. Nikdo pochopitelně nemohl tušit, že v Abidjanu dojde na potíže s další přepravou na místo zápasu. Celá záležitost však pouze připomněla spor, který spolu Onana a Song měli během MS v Kataru, kdy se dokonce Onana sbalil a od týmu se odpojil.

Sám Song ale tyto spekulace vyvrátil. „Nikdy jsme neměli zásadní problém. Onana má vždycky dveře otevřené a jsme rádi, že se k nám připojil,“ zahrával trenér situaci do autu.

Hvězdný brankář, který si na podzim pošramotil reputaci několika výraznějšími kiksy, však ztotožněn s rozhodnutím Songa nebyl. Nepodnikl rychlou cestu mezi kontinenty, aby zůstal mimo soupisku. „Když jsem neměl hrát nebo se dostat do týmu, tak proč jsem sem přiletěl soukromým letadlem?“ Křičel údajně Onana směrem k Songovi, až brankáře Manchesteru United musel uklidňovat někdejší senegalský útočník El Hadji Diouf.

Kamerun na Africkém poháru čekají ve skupině ještě duely se Senegalem a Gambií. Úvodní remíza dostává Nezdolné lvy pod tlak. Šlágr proti Senegalu 19. ledna se blíží.