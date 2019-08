Euro 2020 | Mladíci pro áčko? Nejsou do počtu, ale Sadílek i Hložek zůstávají Krejčímu | iSport.cz

Obě reprezentace čekají v kvalifikaci velmi náročné testy. Áčko Jaroslava Šilhavého se chystá na horké půdy do Kosova a Černé Hory, jednadvacítka Karla Krejčího startuje svou kvalifikaci doma proti Litvě a v přípravě změří síly s Francií. Oba trenéři pochopitelně chtějí co nejsilnější týmy. Co s mladými talenty, kteří patří mezi opory jednadvacítky, ale výkonnostně už se derou i do elitního českého výběru?

Michal Sadílek (20), Adam Hložek (17), Jan Matoušek (21). Tři cenění mladíci si už stihli vydobýt velmi slušnou pozici v dospělém fotbale. Sadílek byl členem Šilhavého kádru při úspěšném srazu v červnu proti Bulharsku (2:1) a Černé Hoře (3:0), na hřiště se ale nedostal. Možná proto se i v jeho případě trenéři rozhodli, že bude prospěšnější jako klíčový stavební kámen pro kvalifikační hru jednadvacítky.

„Bavili jsme se o tom do poslední chvíle, jsem nakonec rád, že Michal s námi půjde na první sraz, patří mezi lídry. Do začátku kvalifikace jdeme až na Alexe (Krále), který se posunul do áčka, v nejsilnějším složení,“ pochvaloval si při zveřejnění nominace trenér Krejčí.

Sadílek se v minulé sezoně uchytil v Eindhovenu, zahrál si i Ligu mistrů. V základní sestavě nizozemského celku nechybí ani na startu nové sezony. Ve dvaceti letech má před sebou velmi nadějnou budoucnost, při současném progresu zcela jistě jednou převezme pozici důležitého hráče i v dospělé reprezentaci.

„Zvažovali jsme to. Jednadvacítka také začíná kvalifikaci, Hložek, Sadílek i Matoušek tam patří. Nakonec jsme rozhodli, že pojedou s nimi. Uvažovali jsme o nich, sledovali jsme je, v lize je máme na očích. Určitě by v áčku nebyli jen do počtu,“ odpověděl Jaroslav Šilhavý.

Raketově stoupají akcie Adama Hložka. Ve Spartě už si bez něj pomalu nedokážou představit základní sestavu, mladý teenager udivuje stálostí výkonů, dává góly. Klube se z něj nejblyštivější český fotbalový klenot. Byť může reprezentovat ještě v nižších kategoriích, Krejčí s ním mezi „Lvíčaty“ počítá a hodlá mu na hřišti svěřit významnou roli.

„Jsem rád, že s námi odjel už na červnový sraz, teď by pro něj bylo trošku složitější začínat s novým týmem rovnou v kvalifikaci. Adam přeskočil tři věkové kategorie, ale na Spartě v lize dokazuje, že hraje dobře a nastupuje oprávněně,“ chválil Krejčí. „Tvrdím, že pokud by teď šel v reprezentaci do áčka a nehrál tam zápasy, nebylo by to pro jeho další vývoj dobře. Chceme, aby navázal na výkony ze Sparty v jednadvacítce. V přípravě s Ruskem (1:0) nás přesvědčil, že by mohl zapadnout do mužstva. Pokud se mu bude dařit dál i v ostrých zápasech, má otevřené dveře dokořán i směrem k áčku,“ dodal.

Kvalifikaci s prvním týmem rozjede z mladých tváří pouze Alex Král. „Je to velká naděje českého fotbalu, ve Slavii to potvrzuje. Pravidelně nenastupuje, ale pořád má velkou chuť, ctižádost, motivaci. Pavelka nám vypadl, ale Alex jeho místo snáz zastane, jeho součinnost se Součkem a Hušbauerem také hraje velkou roli,“ vysvětlil Šilhavý důvody jeho nominace.