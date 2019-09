Euro 2020 | Šilhavý doplnil nominaci. Vrací se Krmenčík, poprvé s Kalvachem | iSport.cz

Zatímco Krmenčík, Doležal, Krejčí a Kalvach doplnili původní nominaci, Simič je náhradníkem za zraněného Tomáše Kalase. Původně měl být na post stopera nominovaný Ondřej Kúdela, který ale dopoledne na srazu požádal o uvolnění z rodinných důvodů a k týmu se nepřipojil.

"Dodatečně nominovaní hráči byli mezi těmi, které jsme sledovali. Měli jsme je v hlavě. Zvažovali jsme několik možností. Chtěli jsme některé ještě vidět ve víkendovém zápase, u některých jsme čekali, jestli budou v optimálním zdravotním stavu. Z těchto důvodů jsme čekali do poslední chvíle," řekl novinářům na srazu týmu Šilhavého asistent Jiří Chytrý.

Čtyřiadvacetiletý Kalvach si premiérovou pozvánku vysloužil dobrými výkony v Plzni, kam zamířil před začátkem sezony z Olomouce. "Hrál dobře už v Olomouci. Přestoupil do Plzně, udělal další výkonnostní krok. Splňuje ta kritéria, která od hráče na tomto postu očekáváme," řekl Chytrý.

"Lukášovy výkony na začátku sezony nás zaujaly. V nominaci nemohl kvůli zranění být David Pavelka, tak jsme se rozhodli právě pro Lukáše. Věříme, že to byla správná volba a že nám pomůže přiblížit se k postupu na mistrovství Evropy," dodal pro web FAČR Šilhavý.

Čtyřiadvacetiletý Simič, který má balkánské kořeny, dosud odehrál za reprezentační A-tým jediný zápas předloni v listopadu. "Stefan je mezi hráči, kteří jsou v našem hledáčku. Byl ve velkém klubu AC Milán, kde nedostával herní vytížení. Přestoupil do Chorvatska, hrává pravidelně a máme na něj dobré reference. Některé zápasy jsme i viděli," uvedl Chytrý.

Krmenčík se po vážném zranění kolena vrací do reprezentace téměř po roce. V ligovém zápase před týdnem s Opavou musel kvůli svalovým problémům střídat, navzdory původním informacím se ale hned v sobotu v dalším kole v Příbrami vrátil do hry.

"U něj byl zásadní zdravotní stav. Michal prokazuje kvalitu v Plzni i nároďáku, byla jen otázka, jestli bude stoprocentně připravený. Jsme rádi, že jsme ho mohli povolat," uvedl Chytrý.

Doležal s Krejčím nechyběli při předchozím červnovém srazu. "Martin v určitých fázích hry typologicky splňuje naše představy. Chceme mít takového hráče k dispozici na tohle dvojutkání venku. Svou kvalitu potvrdil i na mezinárodním poli," dodal Chytrý.

Dodatečně povolaní hráči doplnili nominaci na nadcházející dvojzápas na konečný počet 23 jmen. Nikdo nemá žádné vážnější zdravotní problémy. K týmu se zatím nepřipojil útočník Patrik Schick, který vyjednává o odchodu z AS Řím do Lipska. "Měl by dorazit dnes. Dolaďují se poslední detaily, jedná se o tom, jestli změní působiště, nebo ne. Mělo by se rozhodnout dnes," uvedl Chytrý.

V Kosovu se český tým představí v sobotu 7. září, v Černé Hoře o tři dny později. Reprezentantům po dvou červnových výhrách patří ve skupině postupové druhé místo o bod před třetím Kosovem. "Je to obrovsky důležitý dvojzápas, vzhledem k tomu, že jsou to nejbližší utkání a i vzhledem k vývoji ve skupině. V Kosovu vlastně s přímým konkurentem. Ano, jsou to klíčové zápasy," uvedl Chytrý.

Český celek se bude v Praze připravovat do pátku, kdy odletí do Kosova. Po zápase v Prištině se přesune do černohorské Podgorici.

Donominovaní hráči

Lukáš Kalvach (24 let)

Martin Doležal (29 let)

Michael Krmenčík (26 let)

Stefan Simič (24 let)

Ladislav Krejčí (27let)