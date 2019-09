Euro 2020 | Schick už je dohodnutý s Lipskem! Probíhá tvrdý boj mezi kluby | iSport.cz

Schick úvodní dvě ligová kola Serie A strávil na lavičce AS Řím. Momentálně se jedná o tom, zda český forvard změní působiště. Rád by do kvalitního klubu, kde by měl šanci na větší herní vytížení, než jakého se mu dostává v italském celku.

To by mělo splňovat Lipsko, účastník Ligy mistrů a aktuálně vedoucí tým bundesligy. Podle iformací iSport.cz je Schick v Německu a čeká, zda se mezi sebou domluví kluby. Má jít o velmi tvrdý boj, který potrvá do poslední chvíle. Času ale není nazbyt - termín k přestupům končí dnes, tedy v pondělí 2. září v 18 hodin.

Schick v poledne scházel mezi hráči, které čeká reprezentační týden a dva kvalifikační zápasy v Kosou a Černé Hoře. „Patrik by měl dnes dorazit. Dolaďují se poslední detaily, jedná se o tom, zda změní působiště, nebo ne,“ uvedl reprezentační asistent Jiří Chytrý.

„Všichni bychom chtěli, aby věděl, kam patří. Věříme, že dnes se to rozhodne,“ doufal Chytrý. „Nám pomáhá, že Patrik za národní tým potvrzuje, že se s tím dokáže vyrovnat. Sice nemá herní vytížení, jaké by chtěl, ale je klíčovým hráčem, dává góly. V našich zápasech má výkonnost a dokáže utkání odehrát dobře,“ dodal směrem k těžké kvalifikační prověrce.

Je dost možné, že do náročných bojů už Schick nepůjde jako hráč AS Řím, ale člen kádru elitního celku z Německa, kde bude chtít načít další kapitolu slibně se vyvíjející kariéry.

V AS Řím odehrál Schick dvě sezony, přicházel jako nejdražší posila v historii klubu. Ve velké konkurenci se ale zatím neprosadil dle vlastních představ, chybí mu dostatečné herní vytížení. Zejména kvůli tomu rozjeli jeho zástupci jednání o změně působiště.