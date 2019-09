Euro 2020 | Darida si užívá euforii z fotbalu. Slavii přiblížil žlutou zeď v Dortmundu | iSport.cz

Jak si užíváte návrat do reprezentace?

„Samozřejmě jsem se sem těšil. Už celou přípravu jsem se těšil na to, že budu hrát zápasy, až se rozběhne sezona. Jsem moc rád, že jsem byl na hřišti a můžu přijet rozehraný na nároďák. Zápasy za reprezentaci jsou vždycky něčím výjimečné.“

Za Hertu jste odehrál tři bundesligové zápasy v základní sestavě. Jak po zranění zvládáte návrat do zápasového tempa?

„Těšil jsem se zpátky na hřiště, na fotbal. Už v přípravě to bylo vidět, začalo se mi hodně dařit. Zdraví drží, to všechno je hodně důležité. Pořád ve mně drží euforie, že jsem na hřišti a hraju.“

Bylo těžké vybojovat si místo v základní sestavě?

„Nebylo to vůbec nic jednoduchého. Když jsem před začátkem přípravy viděl příchody hráčů… Přišel další střední záložník, zůstal i Marko Grujič. Chtěl jsem na hřišti všem ukázat, že když jsem zdravý, mám na to hrát v základu.“

Začali jste remízou na Bayernu, ale pak dvakrát prohráli 0:3. Co říkáte na start sezony?

„Když bychom se bavili hned po Bayernu, mluvil bych jinak. Bod byl pro nás super, mohl být plusový. Ale nedokázali jsme ho potvrdit třemi body doma proti Wolfsburgu, na Schalke jsme ve třetím kole také prohráli. Start nemáme úplně povedený, ale máme velice kvalitní mužstvo na to, abychom se z takového začátku oklepali a sbírali body.“

Jak těžké budou reprezentační zápasy na Balkáně?

„Velice náročné budou oba zápasy v Kosovu i v Černé Hoře. Balkánské týmy jsou doma hodně silné, čeká nás bouřlivé prostředí. Snad to zvládneme, může to být klíčový krok k postupu. Všichni cítí, že když se nám to teď povede, budeme na dobré cestě (postup na EURO 2020). Snad zopakujeme povedený červnový sraz, kdy jsme udělali šest bodů s krásným skóre.“

Co je jejich hlavní předností?

„Balkán jsem zažil s Plzní, kdy jsme tam hráli předkolo Ligy mistrů proti Željezničaru Sarajevo (Plzeň tam vyhrála 2:1 a postoupila). Tamní prostředí jejich hráče opravdu tlačí dopředu. Musíme se jim vyrovnat v nasazení, kvalitou bychom je měli předčít. Jde o to, abychom byli klidní v hlavách.“

Cítíte, že si mužstvo pod trenérem Šilhavým sedá a podařila se najít kostra?

„Je to vidět i na nominacích, že se netočí tolik hráčů, když někdo vypadne, tak kvůli zranění. Jedině dobře, když se vytvoří taková kostra týmu. Snad si všichni přivezli euforii z minulého srazu a navážeme na to.“

Rozpíná se v reprezentaci početná slávistická klika?

„Je tady víc hráčů. Pro český fotbal je dobře, že se jim povedlo postoupit do Ligy mistrů.“

Co je čeká při Lize mistrů v Dortmundu?

„O víkendu proti nim zabral Union (berlínský nováček zvítězil doma 3:1). Slávisté proti nim nejsou bez šance, můžou získat nějaké body. Je tam super stadion s jedinečnou atmosférou. Ta jejich žlutá zeď, kotel fanoušků za bránou, to je něco neuvěřitelného. Ale jak ukázal Union, je to také tým k poražení.“

S Plzní jste si zahrál i na Barceloně, to je asi ještě jiný level, že?

„To je ještě těžší soupeř. Když srovnám, co jsem v těch zápasech zažil, byl jsem na Barceloně trošku skleslý z atmosféry. Chodí se tam hodně jako do divadla, lidé tleskají povedeným akcím, ale ne, že by fandili celý zápas jako v Dormtundu.“

S kolika body budete z nadcházejících dvou venkovních zápasů spokojený?„Samozřejmě se šesti. V ideálním případě chceme oba zápasy vyhrát.“