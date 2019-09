Euro 2020 | Trapas ve Francii! Pořadatelé dvakrát zaměnili Albánii za jinou zemi | iSport.cz

Albánští hráči i fanoušci v hledišti nesli zahrání špatné hymny nelibě. Po několikaminutovém čekání se pořadatelům podařilo spustit správnou nahrávku, ještě předtím se ale dopustili dalšího faux pas. Hlasatel se za nepříjemnost omluvil "arménským fanouškům" a vyzval diváky, aby vzdali čest "arménské hymně", než si svůj omyl uvědomil a opravil se na Albánii.

Za incident se hned na stadionu omluvil šéf Francouzské fotbalové federace Noël Le Graët svému albánskému protějšku i přítomnému velvyslanci.

France-Albania UEFA qualifier delayed after French play Andorran national anthem instead of Albanian, enraging Albania & leading them to refuse to start the match until the proper anthem was played pic.twitter.com/Qr3oT9rSpN