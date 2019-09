Euro 2020 | Šest hříchů Česka v Kosovu aneb Maléru v kvalifikaci o EURO naproti | iSport.cz

Zklamaní čeští fotbalisté po prohře v Kosovu, jehož hráči se v pozadí radují z výhry 2:1 • FOTO: Reuters Sobotní porážka 1:2 v Kosovu nebyla dílem smůly a náhody, jak o tom mluvili někteří přímí aktéři. Ne, tak to vážně nebylo. Česká reprezentace předvedla výkon, který šel průšvihu naproti. Deník Sport v šesti bodech rozebírá, proč ke krachu došlo. Na vině byla pomalá hra, nezvládnuté standardní situace i zlá taktika. V úterý musí národní tým podat v Černé Hoře diametrálně odlišný výkon, jinak bude už vážně zle.

Pomalost typickým znakem Že chybí více kreativity ve středu pole je fakt, o kterém se ví už několik let. Jak můžete při přechodu do útoku vlastní nedostatky eliminovat? Rozhodně tím, že nebudete líní na krok, budete neustále v nabídce ve více hráčích a po převzetí míče rychle postupovat vpřed. Pak můžete vytvářet přečíslení a obranu soupeře dostávat do úzkých. Co se dělo v Prištině? Pravý opak. Pomalost, strnulost, až na výjimky neochota být aktivní, to byly charakteristické znaky české hry. Třeba Bořilovi bylo sudím odebrané autové vhazování, protože dlouhé desítky vteřin neměl komu přihrát, jelikož si nikdo rychlým pohybem či odskočením o pas neřekl… A takových momentů bylo mnohem víc. Čeští fotbalisté po gólu Patrika Schicka proti Kosovu • Foto ČTK

Chybující stopeři Prudká přihrávka Ondřeje Čelůstky na Patrika Schicka odstartovala první gólovou havárii. Řetězec chyb a špatných rozhodnutí vyvrcholil ve vápně, kdy Marek Suchý nepokryl střílejícího Vedata Muriqiho. Stopeři selhali při první brance Kosova a po zbytek zápasu to nebylo o nic lepší. Ukrutně pomalá rozehrávka, neschopnost zvládnout osobní souboje v klíčových chvílích a v nebezpečných zónách hřiště, několikrát špatné vystoupení Čelůstky. V posledních zápasech to vypadalo, že střed obrany začíná konečně fungovat, v Prištině se ovšem bývalé neduhy vrátily jako bumerang. Český obránce Marek Suchý v souboji s Vedatem Muriqim z Kosova v zápase kvalifikace o postup na EURO 2020 • Foto Profimedia.cz

Špatný taktický plán Co Česko předvedlo v Kosovu? Nejvýraznějším atributem hry byly dlouhé nakopávané míče na jednoho, posléze na dva útočníky. Problémem je, že tento styl je v moderních učebnicích fotbalu zapovězený. Nenajdete ho tam. Trenér Jaroslav Šilhavý má však tento prvek v oblibě, což dříve demonstroval ve Slavii už tehdy zpochybňovaným systémem „vše na Škodu“. A další vážná výtka trenérskému štábu? Jedním ze základních bodů měla být naprostá eliminace útočníka Vedata Muriqiho. Respektive vymyslet způsob, aby se k urostlému chlapákovi dostalo jen minimum míčů. To se Šilhavému nepovedlo. Každá ofenzivní akce šla přes borce z Fenerbahce. Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý během zápasu v Kosovu • Foto ČTK

Nezvládnuté standardní situace Před utkáním se švýcarský trenér Kosova Bernard Challandes obával výškové převahy českého týmu a měl strach, jak se to projeví při standardních situacích. Obavy byly liché. V reálu to bylo přesně naopak. Ostré kvalitní centry do nebezpečných prostorů uvnitř vápna byly doménou domácí party. Překvapivé signály? Také jednoznačně pro Kosovo. Při vítězné brance Mergima Vojvody putoval míč nečekaně na hranu vápna mezi čtyři překvapené Čechy. Prásk a gól! Tím, který nepřečetl situaci, byl Jakub Jankto. Reprezentace měla být na takové manévry mnohem lépe připravená. A vlastní útočné standardky? Nula. Žádná hrozba pro soupeře. Český útočník Patrick Schick v hlavičkovém souboji s Amirem Rrahmanim z Kosova • Foto Reuters

Nevyužité kraje Na jedné straně rychlonohý Jakub Jankto, na druhé tahový a zarputilý Lukáš Masopust. Od nich mělo hrozit nebezpečí, nájezdy měly rozbíjet sevřenou defenzivu Kosova. Jenže vzhledem ke způsobu hry byli oba využití jen minimálně. Ke všemu slávistickému hráči zápas vůbec nevyšel. Když se přece jen dostal k míči, akci povětšinou zazdil nebo zbrzdil. Každopádně zapojení krajů mělo být v rejstříku české hry mnohem pestřejší. Dostat je do hry přenesením těžiště, využít sprintových náběhů, kolmých pasů do otevřeného prostoru. Nic takového se ale nedělo. Reprezentace hrála čitelně a příliš jednoduše. Lukáš Masopust (vpravo) se snaží odehrát míč před dotírajícím Besarem Halimim z Kosova • Foto Reuters