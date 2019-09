EURO 2020 | Souček si po výhře nad Černou Horou oddechl: Postup už nepustíme | iSport.cz

Video k článku Klíčové vítězství, EURO je zase blíž! Češi v Černé Hoře vyhráli 3:0, rozhodly standardky VŠECHNA VIDEA ZDE

„Jo, ulevilo. Věděli jsme, s čím do zápasu jdeme, potřebovali jsme tři body a ten tlak na nás byl. Všichni jsme o tom věděli. Naštěstí jsme to prolomili a zaslouženě jsme vyhráli.“

Trpěl jste při vlastních šancích?

„Minulou sezonu mi to tam padalo víc, teď jsem to tam potřeboval nějak dotlačit. Dvakrát se mi to nepovedlo, napotřetí naštěstí jo. V tu chvíli se to zlomilo, jsem ale hlavně rád, že jsem mohl klukům pomoct gólem, pak jsme přidali druhý a už jsme to dohráli.“

Při standardkách jste často zůstával při zakončení sám, přitom by se dalo čekat, že si speciálně na vás budou Černohorci dávat pozor.

„Měl mě jeden hráč nastálo, věděl jsem o něm, ale s klukama jsme měli něco nacvičeného z tréninku, taky nějaké bloky, dobře jsme si vyhověli a byl jsem tam dobře sám. Jednou jsem to chtěl tečovat na zadní tyč, škoda že to kluci jen tak tak nestihli. Pak jsem chtěl trefit bránu, ale vyšlo to až napotřetí.“

Neříkali jste si, že vás ty šance zase můžou mrzet?

„Říkáme si to vždycky. Už v Kosovu jsme mohli dát tři góly, dali jsme jeden... Kdybychom tam ty šance proměnili, vyhráli jsme. Produktivita nás může mrzet, ale dneska jsme góly naštěstí dali. Když budeme takhle pokračovat, nebo třeba produktivitu ještě zlepšíme, tak budeme jenom lepší a lepší.“

Cítili jste se i herně dobře? Zdálo se, že zápas docela kontrolujete.

„Cítili jsme to tak, první poločas byl vlastně dost podobný tomu v Kosovu. Taky jsme hráli, ale až teprve tady jsme na to dokázali navázat i ve druhé půli, v tom byl ten velký rozdíl. I v šatně jsme si to říkali. Povedlo se nám vydržet a vrátilo se nám to, že jsme dali ty góly a soupeře už do ničeho nepustili.“

Černohorci hrozili jen v první půli z pár brejků...

„Věděli jsme, že budou hrozit z brejků, mají na to rychlé hráče. Ale to k fotbalu patří. My je tlačili, ale oni udělali pár kvalitních útoků, nakonec se dostali až před Vacloše, ale ten nás podržel, přečkali jsme to. To se může stát...“

Po prohře v Kosovu jste měli mít týmovou poradu. Co jste si řekli před tímhle zápasem?

„Rozebrali jsme si minulé utkání a řekli si, co jsme udělali dobře a co špatně. Primární cíl byl chovat se líp ve vlastním i soupeřově vápně. Tím jsme tenhle zápas rozhodli.“

Teď jste druzí, věříte, že už postup nepustíte?

„Věřím. Všichni chceme postoupit na EURO, je to náš hlavní cíl a věřím, že to zvládneme, že na to máme kvalitu.“