EURO 2020 | Anglie oznámila nominaci na Čechy. Přijede Kane i Sterling. Kdo chybí? | iSport.cz

Kapitán Kane z Tottenhamu a Sterling z Manchesteru City by měli táhnout anglickou ofenzivu i příští pátek v Praze. Oba jsou s šesti góly nejlepšími střelci Albionu v bojích o postup na Euro 2020. Sterling dal českému týmu v březnovém duelu v Londýně hattrick, Kane k domácímu vítězství 5:0 přispěl proměněnou penaltou.

Southgate znovu povolal i devatenáctiletého útočníka Jadona Sancha, který na stadionu v Edenu hrál už ve středu, kdy tam s Dortmundem porazil domácí Slavii 2:0 ve druhém kole skupiny Ligy mistrů.

"Musel jsem udělat několik těžkých rozhodnutí. Je to zajímavý tým s hráči ve velké formě. Stále chceme dbát na rozvoj mladých fotbalistů, kteří jsou ale obklopeni zkušeností," řekl trenér Southgate na tiskové konferenci.

Do seniorské reprezentace byl poprvé nominován obránce Fikayo Tomori z Chelsea. Šanci dostal i jeho klubový spoluhráč útočník Tammy Abraham, jenž v této sezoně dal osm soutěžních branek v deseti zápasech.

Oba hráči Chelsea nastupovali za anglické mládežnické reprezentace, ale v seniorské kategorii by díky svému původu mohli ještě hrát za Kanadu v případě Tomoriho a Nigérii v případě Abrahama. Ten za A-tým Anglie dosud absolvoval jen dvě přípravná utkání v roce 2017.

"Z etického hlediska není správné postavit někoho jen proto, aby nemohl hrát za jinou zemi. Abraham i Tomori byli součástí našeho mládežnického systému, takže je vidíme jako Angličany a mají velkou touhu nás reprezentovat i v seniorské kategorii," prohlásil Southgate.

Angličané v kvalifikační skupině A vyhráli všechna čtyři utkání a vedou tabulku o tři body před českým mužstvem, které má o jeden odehraný zápas více. Tři dny po duelu v Praze hrají Southgateovi svěřenci s Bulharskem v Sofii.

Brankáři: Tom Heaton (Aston Villa), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley).

Obránci: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez (oba Liverpool), Ben Chilwell (Leicester), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Danny Rose (Tottenham), Fikayo Tomori (Chelsea), Kieran Trippier (Atlético Madrid/Šp.).

Záložníci: Ross Barkley, Mason Mount (oba Chelsea), Fabian Delph (Everton), Jordan Henderson (Liverpool), James Maddison (Leicester), Declan Rice (West Ham), Harry Winks (Tottenham).

Útočníci: Tammy Abraham (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho (Dortmund/Něm.), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson (Bournemouth).

Here it is: your #ThreeLions squad for this month's #EURO2020 qualifiers against the Czech Republic and Bulgaria!https://t.co/uuLf9zGD3g