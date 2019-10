EURO 2020 | Vůči Spartě a fanouškům mám svědomí čisté, říká stoper Brabec | iSport.cz

Není to pořád trochu divné hrát proti Spartě, i když už jste to teď naposledy zažil podruhé?

„Je to divné. Pokaždé je to pro mě specifické utkání a upřímně říkám, že radši upřednostňuju jiná utkání. A asi vždycky budu.“

Minulost se asi nedá jen tak vymazat, že?

„Samozřejmě, je to zvláštní. Jak říkám, kdybych si mohl vybrat, radši budu hrát jiné utkání, jsem rád, že to bylo rychle za mnou. Jak se to blíží, celý týden se všichni okolo ozývají...“

Řekněte, jak blízko jste Spartě byl, ať už se jednalo v létě 2018, nebo o půl roku později?

„Nějak to vyústilo. Do jisté míry to bylo rozhodnutí Sparty, nějaký podíl jsme na tom měli my (s manažerem Ondrejem Chovancem). Ohlížet se zpátky zkrátka nejde, u téhle přestupové politiky, ani u zápasů nebo zákroků. Musíme se dívat dopředu, tak to je.“

Považujete to za uzavřenou kapitolu?

„Co se Sparty týká, vždycky jí budu vděčný, jsem její odchovanec a žádnou zášť nebo extrémní vyhecování při zápasech nemám. Nepociťuju to. Byl jsem rád, že se utkání se Spartou obešlo bez pískotu proti mě. Můžu říct, že mám svědomí vůči Spartě a fanouškům čisté.“

Takže na Anglii teď jdete s čistou hlavou...

„Jo, jestli budu hrát. Určitě si to nikdo z nás nepůjde užít, je to kvalifikace a chceme vyhrát, odpracovat to, odmakat. A doufat, že to může být náš den, protože proti takhle kvalitním hráčům to asi náš den být musí, jestli chceme uspět.“

Jak těžký soupeř vás čeká, když to vezmete v celosvětovém měřítku?

„Je fakt, že když se podíváme na ty tři hroťáky plus zálohu, tak do ofenzivy jsou opravdu nebezpečný. A tím, že hrajeme doma a budeme se snažit i my hrát, tak nám to třeba může ublížit, oni mohou chodit do brejků, které řeší svou kvalitou a rychlostí opravdu dobře. Máme několik dní se na to připravit a budeme dělat všechno, aby ten zápas dopadl dobře.“

Existuje vůbec nějaký recept na tak rychlé hráče, jako je třeba Raheem Sterling?

„V tenhle okamžik asi jenom týmová práce. Jeden na jednoho je proti nim těžké, už to zkoušelo spoustu hráčů i kvalitou lepších než my a taky vyhořeli. Takže týmový výkon, to je asi jediná cesta.“

Už jste měli video jejich ofenzivní fáze?

„Jo, zrovna teď. Trošku nám to zhořklo... (smích) Když se sestříhá do dvacetiminutového videa všechno nejlepší, co umí, je to trošku nepříjemné.“

Jan Bořil po Borussii Dortmund, že proti tak rychlému hráči jako byl Achraf Hakimi ještě nehrál, že se to možná z celého světa dá srovnat snad jen se Sterlingem. Co vy na to?

„Viděli jsme to, všichni ty hráče známe. Jsou rychlý, takový je moderní fotbal, a bohužel jsou asi o něco rychlejší než my. Ale takticky, týmově, a když budeme pracovat správně v těch prostorech, můžeme dokázat to riziko nějakým způsobem minimalizovat.“

