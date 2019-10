Česko - Anglie. Šilhavý: Sestava je daná. Zdůraznil odvahu, mluvil i o Gottovi | iSport.cz

Máte jasno o tom, koho postavíte do základní sestavy?

„Dalo by se říct, že sestava na zítřek je daná, pokud se přes noc nic nestane, že by někdo omarodil. Jsme rozhodnutí.“

Budete čerpat ze zápasů proti Německu a Brazílii, které sice Česko oba prohrálo, ale proti silným soupeřům předvedlo velmi slušný výkon?

„Zápas s Německem, který jsem ještě jako divák sledoval z tribuny, se mi velmi líbil. Kluci to zvládli takticky, dobře bránili, chodili do protiútoků, pak dostali nešťastný gól ze standardky. Brazílie pro nás byla svátek, navíc po debaklu v Anglii to nebylo jednoduché. Herně jsme to zvládli, i když výsledek nám nevyšel. Některé pasáže se lidem musely líbit, tenhle mustr ze zápasu jsme při přípravě na Anglii také používali.“

Lze si vzít příklad ze zápasu Kosova v Anglii, které dalo tři góly?

„Výsledek 5:3 nás trošku překvapil. Víme, že Kosovo má velmi dobré ofenzivní hráče. Hráči Anglie udělali chyby, které často neopakují. Když jsem na zápas koukal, Anglie mohla dát i devět gólů, Kosovo určitě ještě jeden, byl by to takový hokejový výsledek. Vidíme, že ani hráči Anglie nejsou neomylní, kéž bychom je donutili také k takovým chybám, které dělali proti Kosovu.“

Kam mezi nejlepšími světovými týmy řadíte Anglii?

„Trenér Southgate vedl jednadvacítku, hráči s ním postoupili do áčka a teď tvoří velice silný mančaft. Byli mezi čtyřkou na mistrovství světa, vyhráli skupinu v Lize národů a pořád jdou nahoru. Do pětky na světě je řadím určitě.“

Upozorňoval jste hráče na intenzitu, která je proti Anglii čeká?

„Hráči určitě vědí, proti komu nastupujeme. Je jasné, že pokud budeme hrát bez pohybu, koncentrace a nebudeme hráče Anglie správně dorážet, bude to špatné. Chceme hrát útočně, každý hráč, pokud máme pomýšlet na úspěch, musí podat mimořádný výkon. Chce to víc odvahy než v Anglii, k tomu organizace hry, koncentrace. To nám může přinést dobrý výsledek.“

Ovlivní zápas to, že Anglie případnou výhrou získá jistotu postupu na mistrovství Evropy?

„Především se koukáme na sebe, pokud získáme body, budou zlaté. Matematika je daná, trenér Southgate o tom hovořil, že by po tomhle srazu chtěli mít klid a postoupit. Pro nás je to velká výzva, body by se nám také hodily. Víme, o co se hraje.“

Jak uhlídat Raheema Sterlinga, který proti Česku na jaře ve Wembley vstřelil tři góly?

„Není to jen Sterling. Anglie má skvělé mužstvo, Sterling zúročil práci celého týmu. Vzhledem k rychlostním schopnostem, které má, se jeho síla násobí. Když má vedle sebe skvělé hráče, co mu naservírují šance, dokáže si s tím poradit. Je těžké ho uhlídat, musíme na něj hrát těsně, zdvojovat, ztrojovat ho, nenechat ho otočit a pořád vědět o tom, kde se zrovna pohybuje.“

V den zápasu se bude český národ loučit se zpěvákem Karlem Gottem. Budete chtít výkonem zvednout lidem v Česku alespoň trošku náladu?

„Karla Gotta jsem obdivoval jako spousty Čechů, byl to velký zpěvák i člověk, provázel mě celým životem. Ale že by se to promítlo do samotného zápasu, to si nemyslím.“

Pravděpodobná sestava české reprezentace pro duel s Anglií:

Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Král, Souček - Masopust, Darida, Jankto - Schick.

