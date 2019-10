EURO 2020 | Vaclík: Máme před sebou ještě něco lepšího. Z čeho měl s Anglií strach? | iSport.cz

Byl to nejlepší výkon reprezentace za poslední roky?

„Asi jo. Po dlouhé době jsme porazili některý z top týmů. Přesto věřím, že něco ještě lepšího máme pořád před sebou. Každopádně mi páteční večer hodně připomínal domácí zápas s Německem v kvalifikaci o mistrovství světa. Také jsme brzo prohrávali, vyrovnali, pak měli šance, ale nakonec jsme gólem ze standardky prohráli. Měl jsem strach, aby to nedopadlo podobně.“

Nedopadlo, což bylo do značné míry i vaší zásluhou. Připsal jste si důležité zákroky, tým jste podržel.

„Hlavně si cením toho, že jsme po rychlé brance nezpanikařili a že jsme zůstali u systému, který jsme chtěli hrát. Byli jsme i nadále aktivní, nikdo se z toho nepodělal ani ve chvíli, když jsme byli po pěti minutách 0:1 dole. Ještě z penalty a ještě ze situace, na kterou jsme se dopředu připravovali. Oni si umí počkat na rychlý brejk, po ztrátě míče vyjet. Ať Sterling nebo Sancho jsou schopní kvalitou a rychlostí tyhle situace vyřešit. Proto si spíš cením naší reakce na inkasovanou branku, než vlastního podílu na výhře.“

Přesto, který zákrok byste vypíchl?

„Asi ten proti Sterlingovi. Měl jsem obavu, abych ho ve vápně nesestřelil. Kdybych šel na zem, hodil si to kolem mě a Anglie by kopala druhou penaltu. Bylo štěstí, že si to hodil polovysoký a ne přímo po zemi. Pak bych asi neměl šanci míč zachytit.“

Vítězství, ale především výkon zaujal zahraniční média. Jste chválení za předvedenou kvalitu. Dodá vám to sebevědomí do zbytku kvalifikace?

„Výkon byl opravdu dobrý. Myslím, že jsme pokračovali v tom, co jsme předvedli v červnových domácích zápasech s Bulharskem a Černou Horou. Už tehdy naše hra nebyla špatná. Tudíž věřím, že nám Anglie pomůže, nicméně se pro nás takřka nic nemění. Klíč k postupu bude v Plzni Kosovo.“

Tudíž necítíte, že postup na mistrovství Evropy máte nyní blízko?

„Ano, ale zároveň je to pořád daleko. Body s Anglií jsou skvělý, ale před listopadem se toho moc nemění. Uvidíme, jak Kosovo zvládne v pondělí domácí zápas s Černou Horou. A pak budeme mít dva mečboly, jak to ukončit.“

Mezitím ještě sehrajete v pondělí zápas se Severním Irskem. Není trochu na obtíž?

„Vůbec. Je to příležitost pro další kluky, chceme navázat na pátek a odehrát další dobré utkání. Se Severním Irskem máme nepříjemnou zkušenost z poslední kvalifikace o mistrovství světa… Ale důležité bude hlavně udělat další krok, tým je v nějakém vývoji, v určitém procesu a tohle bude další příležitost k sehrání.“

Do týmu se skvěle zapracoval střelec rozhodující branky Zdeněk Ondrášek. Co říkáte na jeho příběh?

„Když jsme jeli v týdnu na trénink na Žižkov, hned mi hlásil, že mi tam dal gól. Známe se spolu dlouho a shodou okolností jsme proti sobě v létě hráli na soustředění v Americe. Kobrův příběh je skvělej. Když jsme tam tenkrát byli, byl mimo sestavu, trénoval se sedmnáctiletýma klukama a hrál na pozici krajního záložníka... Teď si přivezl úplně jinou pohodu, na tréninku mu to padalo, nakonec zápas rozhodl.“

V čem je nebezpečný pro soupeřovu defenzivu?

„Kobru vypustíte a on furt běhá. Do všeho vletí, nic nevypustí. V tréninku jsme to mohli všichni vidět: kluci trénovali koncovku, on střílí pravou, levou, hlavou. Navíc je hrozně silnej, těžko se odstavuje od balonu a nebojí se. Což proti silnému týmu jako byla Anglie, bylo nesporné plus. I proto mu to takhle sedlo.“

Jednou žďuchnul do gólmana Jordana Pickforda. I tohle k němu patří?

„On je celkově svůj. Těžko se k někomu přirovnává. Přijel vysmátej, prodal svoji pohodu. Sám říkal, že mu ještě nedochází, co se stalo.“

Jak jste viděl spolupráci defenzivní čtyřky, speciálně stoperské dvojice Brabec – Čelůstka?

„Defenzivní hráči zahráli vážně výtečně. Byli na to připravení dopředu, protože mustr Anglie je hodně podobnej. Když to nemůžou hrát do kraje, tak jde akce přes Kanea, který se otáčí a hned to hraje do kolma. Na to jsme byli velmi dobře nachystaní. Kromě asi deseti minut v druhé půli si nevybavuji moment, kdy by nás Anglie sevřela.“

Může být včerejším výkon zlomem v pohledu na reprezentaci v očích široké veřejnosti?

„Asi jo, ale když to zvoráme v listopadu, výhra s Anglií nám bude k ničemu. Všichni víme, že páteční výkon může něco znamenat, že se to zase trochu otočí, ale teď to musíme potvrdit a jít neustále dopředu. Nemůžeme si říct, že jsme porazili Anglii a teď na nás budou plný stadiony.“

