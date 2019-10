Česko - Severní Irsko: Král po ostudné půli: Nedělal bych závěry | iSport.cz

Král si v 68. minutě připsal premiérovou trefu v reprezentačním dresu. Fotbalista, který v současné době působí ve Spartaku Moskva, svůj gól přilepil za úvodní branku Vladimíra Daridy. Předvedl parádní individuální průnik, který zakončil přesnou střelou k pravé tyči. „Dostal jsem přihrávku od Bóři (Jana Bořila) a pak už jsem jen reagoval na situaci,“ popsal.

Prohráli jste se Severním Irskem 2:3, jak jste utkání viděl?

„Byl to zápas dvou diametrálně odlišných poločasů. V prvním nám chybělo skoro všechno, od sebevědomí po kvalitu. I souboje byly úplně jiné, než jak jsme do nich chodili ve druhé půli. Myslím si, že druhým poločasem jsme to trochu napravili, i tím, jak jsme napadali a snažili se hrát. Soupeř už jen míč odkopával nebo držel vzadu. Řekl bych, že se druhá půle přiblížila výkonu s Anglií.“

Ve srovnání právě s Anglií byl výkon v první půli skutečně špatný, čemu to přičítáte?

„Byl to jiný soupeř, jiné rozestavení, ale těžko se to hodnotí. Každý hráč musí sám vědět, jak šel na hřiště. Po přestávce jsme na to ale dobře zareagovali a jsem rád, že jsme vyhráli alespoň druhou půli, když nám první nevyšla.“

Do druhé půle nastoupili čtyři noví hráči a začalo to šlapat. Čím to, že to najednou šlo?

„Kluci přinesli do zápasu nový impuls. Horší to snad už být po té první půli nemohlo. To myslím s nadsázkou. Přinesli i klid na míči, sebevědomí a pozvedli celý tým.“

Zaskočili vás Severní Irové vysokým napadáním?

„Ano, změnili rozestavení. Bránili v pěti, ale útočili se třemi vzadu. Bylo to nepříjemné rozestavení a v první půli jsme na to nedokázali vůbec reagovat. Snažili jsme se hrát po zemi, ale jak jsme viděli, že nás hodně vysoko napadají, tak jsme museli hru zjednodušit a nakopávat delší pasy.“

Co vám utkání obecně ukázalo?

„Nedělal bych závěry po jednom zápase, de facto po jednom poločase. Myslím si, že i kluci, kteří hráli v prvním dějství a byli pak vystřídáni, tak ve svých klubech hrají výborné zápasy. Takže jak jsem řekl, z jednoho poločasu bych nedělal vůbec žádné závěry.“

Nepřijde vám škoda, že tvrdě vypracované uznání v zápase s Anglií najednou takto pokazíte během jednoho poločasu?

„Samozřejmě nás to hodně mrzí. Dostali jsme tři góly, navíc dva byly ze standardky, kdy to bylo o nějakém nedůraze a podobných věcech. Snažili jsme se zareagovat tím, že se pokusíme alespoň vyhrát druhý poločas, což se nám povedlo. Doufám, že jsme si to u fanoušků druhým poločasem napravili.“

Co váš gól na 2:3, který jste vstřelil po parádním individuálním průniku?

„Dostal jsem tam přihrávku od Bóři (Jana Bořila) a pak už jsem jen reagoval na situaci. Říkal jsem si, že nebudu přihrávat, protože většinou se to v takových situacích snažím někomu přihrát a je to kolikrát složité, hledat někoho takto před vápnem, tak jsem míč zasekl a snažil se vystřelit k tyči. Jsem rád, že se to povedlo.“