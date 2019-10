Česko - Severní Irsko 2:3. Darida: Odmítám, že by se na to někdo vykašlal | iSport.cz

S čím jste šli do utkání po příšerném prvním poločase?

„V kabině jsme si říkali, že nemůžeme být tak neaktivní a pasivní. Bylo třeba mnohem víc napadat rozehrávku a víc se držet nahoře. Když jsme tohle plnili, získávali jsme balony nahoře a dostávali jsme se do šancí a byli jsme nebezpeční. Proto druhý poločas vypadal lépe.“

Katastrofální výkon v první půli jste sledoval z lavičky. Co se vám honilo hlavou? Byl jste na spoluhráče naštvaný, jak k utkání přistoupili?

„Ne, naštvaný jsem nebyl. Jenom jsme si říkali, že kdo půjde po změně stran na hřiště, že to musí nakopnout. Že přijde na hřiště čerstvý a musí klukům za každou cenu pomoct. Aby se to zvedlo. To se nám povedlo. I kluci, co odehráli první půlku, se chytili. Na druhou stranu nechci házet špínu na hráče, co šli dolů. Nebylo to jen jejich vinou, že by jen oni hráli tragicky.“

Vztah s českými fanoušky má reprezentace poměrně křehký. Není na pováženou, že po super zápase s Anglií, předvedete tak mizerný první poločas?

„Samozřejmě jsme si to takhle nepředstavovali. Nikdo to nechtěl vypustit, abychom o poločase prohrávali 0:3. Nicméně se to stalo, ale věřím, že fanoušky jsme si výkonem v druhém poločase zase získali. Ještě je budeme potřebovat. V listopadu nás čeká v Plzni důležitý zápas proti Kosovu. Bude tam vyprodáno, navíc se nám tam dlouhodobě daří. Věřím, že na Anglii navážeme a s fanoušky si to užijeme.“

Bídný start, pak zlepšení. Chtěli jsme vyhrát aspoň druhou půli, hodnotili Češi

Na rovinu, byl přístup všech hráčů stoprocentní?

„Nikdo to nevypustil stylem, že by se na to vykašlal. Tak to rozhodně nebylo. Spíš jim chyběla větší sebedůvěra, víc na soupeře nalétnout, víc hrát vepředu, být aktivnější. To se změnilo až v druhém poločase. Ani si nemyslím, že bychom byli po Anglii uspokojení. Víte, těžko se jde do zápasu po tak mimořádném výkonu.“

Osobně vám z tohoto srazu zůstane dobrý pocit?

„Z osobní stránky ano, ale fotbal je týmový sport a emoce vždy převáží výsledek.“

Přijde mi, že jste zaskočený nejen z výsledku, ale především z toho, co se v prvním poločase na hřišti odehrávalo?

„Takhle jsme si to nepředstavovali. Nemůžeme být spokojení.“