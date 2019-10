Šilhavý: Byl jsem rozčarovaný, hrozila devalvace Anglie. Ale jde o informace | iSport.cz

Musel jste po prvním poločase hodně zvýšit hlas?

„Samozřejmě, bylo to tak. Důležité bylo, že šlo o přípravný zápas a mohli jsme střídat šest hráčů. Udělali jsme změny a vyplatilo se nám to, první poločas byl hodně špatný, takhle jsme hrát nechtěli. Ale jsou to informace do dalších zápasů, srazů i nominací.“

Rozčaroval vás přístup hráčů z úvodu utkání?

„Byl jsem hodně rozčarovaný, šlo o devalvaci výkonu s Anglií. Neřekl bych, že byl problém v přístupu, že by kluci nechtěli hrát, bojovat, běhat. Spíš jsem z nich cítil obavu, málo herní odvahy, špatné osobní souboje, málo pohybu, nikdo to nechtěl vzít na sebe. Z toho jsem byl zklamaný.“

Nelitoval jste takhle protočené sestavy?

„Určitě jsme si nepředstavovali prohrávat 0:3, to jednoznačně. Informace, které se k nám ze zápasu dostaly, jsou pro nás důležité. V jakém jiném zápase to zkusit, když ne teď. Za měsíc nás čeká utkání (s Kosovem) o život, musí být jasno, s kým do toho půjdeme a s kým můžeme počítat i do dalších zápasů. Diváci to takhle musí vnímat. Druhá půle už byla rozhodně taková, jakou jsme si představovali. Tu jsme vyhráli a nakonec myslím, že lidé byli spokojení.“

Na co jste u hráčů, kterým dáte šanci po delší době, nejvíc zvědavý?

„Je to úplně jednoduché. Platnost pro tým, jestli vyhrává souboje, plní taktické úkoly, jak vypadá v týmovém výkonu, jestli je aktivní a tak dále. V porovnání prvního a druhého poločasu je rozdíl docela znatelný.“

Pomůže vám tahle příprava do dalších nominací?

„Přesně tak. Utkání mělo ukázat, v jaké jsou hráči formě a jestli s nimi počítat, nebo ne. Tenhle účel to splnilo dokonale.“

Nebylo lepší postavit podobnou jedenáctku a prostřídat až během zápasu?

„Už jsem říkal, že jsme se takhle rozhodli dopředu. Každý na to může mít jiný názor, ale my jsme takhle uvažovali. Informace, které jsme získali, jsou lepší v takovém složení, než kdyby hráči chodili do sestavy, která se přibližovala zápasu s Anglií.“

Potěšil vás Zdeněk Ondrášek?

„Jsme za něj rádi, tihle hráče publikum miluje, navíc dal vítězný gól s Anglií a pak nahrál na dva góly. Je vidět, že mu to není jedno, i když mu zapískali faul při gólu. Šel do boje, samozřejmě se někdy musí krotit, ale souhlasím, že takový typ útočníka je pro obránce nepříjemný.“

Ukázalo se, že Krejčí na levé straně obrany není správnou volbou?

„Bezprostředně po zápase bych nechtěl hodnotit jednotlivé hráče.“

Co změníte do listopadové nominace na klíčový zápas s Kosovem a závěr kvalifikace v Bulharsku?

„Základ bude z téhle nominace. Nějací hráči měli zdravotní problémy, třeba Hovorka. Tonda Barák začal v Itálii hrát, také ho sledujeme. Pořád čekáme na kluky z Anglie – Kalas je po zranění, Skalák s Vydrou nehrají.“