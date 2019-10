EURO 2020 | Salutování, pak hádka na hřišti. Turkům hrozí trest, jednoho už vyhodili | iSport.cz

Většina tureckých fotbalistů slavila salutováním směrem k fanouškům vyrovnávací gól na 1:1 Kaana Ayhana z 81. minuty. Jedním z mála hráčů, kteří se vojenskému pozdravu vyhnuli, byl paradoxně právě střelec branky. Televizní záběry ukázaly, že se obránce Fortuny Düsseldorf po svém vyrovnání dostal do vyhrocené diskuze s kolegou z obrany Merihem Demiralem.

UEFA uvedla, že stejně jako v případě rasismu bulharských fanoušků během pondělního utkání proti Anglii hodlá nejprve prozkoumat oficiální zápis o zápasu.

Turecko zahájilo invazi do severovýchodní Sýrie ve středu. Západ postup Turecka odsoudil, to ale operaci hájí s tím, že cílem je vyčistit oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje kurdské milice YPG.

Turek Cenk Sahin mezitím přišel o angažmá v druholigovém německém klubu St. Pauli, protože na instagramu oslavoval tureckou invazi do severní Sýrie. Pětadvacetiletý záložník zveřejnil svůj příspěvek na sociální síti v pátek a později ho smazal.

Vedení St. Pauli mu sice nevypovědělo smlouvu, ale vyřadilo ho z kádru a dalo mu svolení najít si nové působiště. Hlavním důvodem ukončení spolupráce podle zástupců St. Pauli bylo, že Sahin opakovaně nerespektoval klubové hodnoty.

Sahin přišel do hamburského celku v roce 2016 z Basaksehiru. Za Turecko nastupoval v mládežnických reprezentacích a zúčastnil se i mistrovství světa hráčů do 20 let.