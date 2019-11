EURO 2020 | Šilhavý: Schick? Spíš zbožné přání. Blízko k nominaci je hráč ze Sparty | iSport.cz

Jaká je situace kolem Patrika Schicka, kterého jste zařadili mezi náhradníky?

„Včera jsem s Patrikem mluvil, říkal, že už pomalu sám trénuje. Lipsko je na utkání Ligy mistrů (hraje v Petrohradu), on s mužstvem není. Ale tenhle týden už by se měl připojit k týmu. Ještě ho to trošku bolí (Schick měl problémy s kotníkem), šance na jeho donominaci je malá, ale přesto jsme toho využili a dali ho mezi náhradníky.“

Jeho dodatečné nominování byste konzultovali s lékaři Lipska?

„Vidím na minimum procent, že Páťa přijede. S týmem ještě netrénoval, má tréninkové i herní manko. Spíš je to naše zbožné přání.“

Jaký plán má Zdeněk Ondrášek, kterému už skončila sezona v USA?

„Týden po minulém srazu jsme se domlouvali, jak to bude dál. V Americe jako tým ještě po vyřazení z play off normálně trénovali. Teď se dohodl s Wislou Krakov, kde se bude týden připravovat na zápasy, co nás čekají.“

Útočník číslo jedna vám vypadl, druhý bude měsíc bez zápasu, zbývá vám Michael Krmenčík. Jak budete situaci v útoku řešit?

„Je to nepříjemnost, ale nic s tím nenaděláme. Věříme, že hráči, co nastoupí za Patrika nebo za jiné, nás výkonem potěší jako ti s Anglií. Čekáme i na ostatní hráče, sledujeme, jak jsou na tom s vytížeností. Třeba Slavia hraje ještě další těžký zápas (na Barceloně). Ale věřím, že jsme schopní si s tím poradit, hlavně zápas s Kosovem je důležitý. Věřím, že do něj všichni půjdeme s potřebnou motivací a na kýžené vítězství dosáhneme.“

Kdo ještě může být donominovaný?

„Jeden krajní záložník, uvidíme, jak na tom bude za týden Jan Kopic. Pak ještě středový hráč a útočník.“

Může se do hlavní nominace dostat někdo ze Sparty?

„Sparta v minulosti pravidelně dodávala hráče do reprezentace, teď jde nahoru, to je příjemnější i pro nás. Máme ještě tři místa, jeden jejich hráč má k tomu blízko. Jednotlivé hráče sledujeme pořád, Spartu jsme nevytěsnili mimo reprezentaci. Předchozí nominace byly bez nich, teď ještě uvidíme.“

Je reálné povolání Adama Hložka, případně Matěje Vydry?

„Adama bedlivě sledujeme, pravidelně nastupuje ve Spartě a podává velmi dobré výkony. Přeskočil jednu kategorii, teď hraje za jednadvacítku a pravděpodobně to takhle zůstane až do konce kvalifikace. Budeme ho dál sledovat, uvidí se, jak se bude zlepšovat. Matěj Vydra je jedním z adeptů, který by mohl doplnit nominaci.“

Jak jsou na tom další zranění hráči?

„Jan Kopic patří mezi ty, na které čekáme a máme ho na okraji. S Markem (Suchým) to vypadalo, že bude zdravý dřív, ale ještě nemůže být v nominaci. Dlouhodobě zranění Pavelka a Dočky jsou mimo až do konce kvalifikace. Naopak Kadeřábek a Novák už jsou v nominaci.“

Tomáš Souček táhne Slavii, je stejně důležitý i pro reprezentaci?

„Tomáš je skvělý kluk i fotbalista, potvrzuje to. Důležitý je ve Slavii i tady u nás, jde o nesmírně platného hráče. Věřím, že má všechno před sebou, Slavii pomůže v tažení Ligou mistrů a nám k postupu na EURO.“

Manažer reprezentace Libor Sionko o Patriku Schickovi „Po minulém srazu jsme se z médií dozvěděli, že údajně existovala dohoda ohledně Patrikova vytížení mezi Lipskem a vedením reprezentace. Mě, Jardu (trenéra Šilhavého) ani nikoho jiného z realizačního týmu nikdo z Lipska nekontaktoval, do dnešního dne tak nikdo neučinil. Co se týká nějakých dohod, komunikace s klubem tam nebyla žádná, za tím si stojíme. Teď jsme Patrika nenominovali, sledujeme zdravotní stav jednotlivých hráčů a nepovoláme ty, co nejsou způsobilí k utkání. Patrik je momentálně ve stavu zraněného hráče, proto v nominaci není. Nechceme tuhle kauzu řešit přes média, je nasnadě se potkat se zástupci Lipska a vysvětlit si to. Ale až po reprezentačních srazech. Teď nás čekají dvě utkání, pak se k tomu můžeme vrátit.“