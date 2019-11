EURO 2020 | Vaclík dorazil v lepší náladě: Na EURO chci jako jednička! Sleduje Koláře? | iSport.cz

V neděli vychytal prestižní derby o Sevillu. S minimem odpočinku dorazil v pondělí do Prahy k národnímu týmu, aby se připravil na přesun do Plzně a zápas s Kosovem. Brankář Tomáš Vaclík zažívá hodně našlapaný reprezentační sraz. A cíl je jasný. Porazit Kosovo a zajistit si EURO. „Je to jinačí, speciálnější než Liga mistrů,“ vyhlíží jednička Sevilly. Tentokrát nechce jet jen jako náhradník.

Cítíte, že jste blízko? Že už si to můžete pokazit jen sami?

„Blízko jsme, ale pořád je to relativně daleko. Máme to ve svých rukou. Po vítězství s Anglií je to příjemnější, když víme, že oba zápasy nemusíme vyhrát. Pozice je lepší, ale pořád je to hrozně daleko a těch 90 minut bude hrozně těžkých. Nedají nám nic zadarmo.“

Čemu jste se během kraťoučké přípravy nejvíc věnovali?

„Tomu, co jsme poznali v Kosovu. Víme, že mají dobré individuality i okénka, kterých se dá využít. Máme kvalitu, abychom jejich slabších stránek dokázali využít.“

Fanoušci budou očekávat výhru…

„Očekávání budou veliká. Fanoušci vidí, že když jsme dokázali porazit Anglii, tak bychom měli porazit i Kosovo. Ale bude to složité, pro ně je to jedna z posledních šancí, jak zůstat ve hře. Bude důležité to v hlavě ustát. My jedeme do Bulharska, oni mají Anglii, ale s jasným postupem.“

Sestava před vámi se ustaluje. Na stoperu hrají vedle sebe Ondřej Čelůstka s Jakubem Brabcem. Jak moc se to projeví během krátké přípravy?

„Vždycky je lepší, když je sestava ustálená, třeba osa šesti sedmi hráčů. Je to důležité a během období, co tu je trenér Šilhavý, se to podařilo. Jezdíme ve stejném složení a utvořila se nějaká chemie. Nějaké vztahy a hierarchie v týmu. Je to lepší než hrát v jiném složení a zvykat si. Každý to zná a když se to točí, výkony nejsou stejné, jako když je sestava ustálená.“

Čeká vás rozhodující zápas o postup. Vy jste zažil EURO jako náhradník, jak moc se proměnila vaše role a jak moc pomohl přestup do Španělska?

„Role se změnila. Začal jsem v roce 2012 a do roku 2016 jsem měl čtyři starty. Jeden na rok. Startů od té doby přibylo, chytal jsem minulou kvalifikaci, ta se bohužel nepovedla a teď to máme dobře rozehrané a doufám, že to dotáhneme, strašně bych si na tom turnaji zahrál. Je to něco jiného, zažil jsem Champions League, Evropskou ligu, mládežnické turnaje, ale EURO je jinačí, speciálnější.

V čem?

„Všechno se koncentruje na jeden turnaj. Ligy jsou rozházené, ale na turnaji je to, že teď a tady se sejdou ti nejlepší. Člověk přijede na stadion a je plno už na rozcvičku. Je to jinačí a chci to zažít jinak než jako ten, co kryl Čechínovi záda.“

Jaké to „za“ Petrem Čechem bylo?

„Bylo jasné, že když přijede, bude chytat. Pro nás ostatní byla strašně malá šance a všichni to akceptovali.“

Nemyslíte, že jste v podobné situaci teď vy?

„Nevnímám to, že bych měl podobnou pozici jako Čechíno, ale přestup změnil hodně. Bylo jinačí, když jsem jezdil z Basileje a když jezdím ze Sevilly. Chytat La Ligu za jeden z TOP týmů je jiné než chytat za skvělý tým, ale ne tu TOP ligu.“

Reprezentace má nové venkovní dresy. Jejich barva překvapí

Říkal jste, že jste dělal servis Petru Čechovi. Vnímáte, že se vám to teď od kolegů vrací?

„Já doufám, že jo. Vztah mezi sebou máme dobrý. Respektujeme se navzájem a přejeme si, aby to dobře dopadlo. Gólmanský kolektiv je menší a trávíme spolu dost času. Samozřejmě chytat bychom chtěli všichni, ale nikdo není naštvaný. I v tréninku se snažíme pomáhat. Když je pak gólman dobře připravený, ocení to celý tým. A nakonec máme stejný cíl, abychom se na EURO dostali jako mančaft. Je to nabité. Já chytám ve Španělsku, Pavlis a Koubas v Německu, Koldovi se neuvěřitelně daří ve Slavii. Trenéři mají na tomhle postu z čeho vybírat.“

Koukal jste na zápasy Slavie s Barcelonou?

„Viděl jsem oba dva. Na Barce uhráli skvělý výsledek, 0:0 tam dlouho nikdo neuhrál. Odehráli dobrý zápas a ten bod si zaslouží.“

Vnímáte, jak Ondřej Kolář vyletěl? A jak to vnímáte směrem k vaší pozici?

„Jako že by Kolda chytal? Jo, stát se to může. Nevím, že by trenéři měli v hlavě, že by to změnili. Kolda je tu zaslouženě a jestli trenéři uvažují o změně, tak se mnou o ní nemluvili.“

Kosovo je specifický soupeř. Jak jste ho vnímal v prvním zápase?

„Ten byl hodně ovlivněný tím, že chyběli hráči, kteří teď hrát budou. Měl jsem z toho pocit, že do zápasu šli v situaci, že z něj zkusí něco vytřískat a nakonec nás porazili i bez největších hvězd. Věřím, že jsme se poučili a ve čtvrtek to zvládneme my a ukončíme to, abychom do Bulharska mohli letět s tím, že jsme na EURU.“

Přijel jste poměrně dobře naladěný. V posledním zápase jste v derby o Sevillu porazili Betis.

„Jo. Přijel jsem v lepším rozpoložení než na poslední sraz. To jsme tři ze čtyř zápasů prohráli a teď jsme v mezidobí neprohráli ani jednou. A samozřejmě po vítězném derby venku je to příjemnější. Byl to bláznivý zápas. Rivalita mezi FC a Betisem je obrovská. Není to jako v Praze, kde jsou vedle Sparty a Slavie další týmy, tam jsou jen dva a město je rozdělené. Podle toho ten zápas vypadal, spousta emocí, z tribun čistá nenávist. Vloni jsme tam prohráli a teď jsme zažili vítězný pocit, takže dobrý. Na konci to tam lítalo zleva zprava, byli jsme pod tlakem, ale zvládli jsme to udržet.“

Měl jste spoustu zákroků…

„To jo, ale první střelu na bránu měli ve 44. minutě a to byl gól. Pak měli dvě střely ještě v nastavení první půle, pak ještě proti střele hlavou, tam bylo důležité, že jsme neinkasovali a zvládli to dohrát za tři body. Jsem rád, že teď jsme náskok neztratili.“

La Liga je strašně našlapaná a vy ztrácíte bod na Barcelonu a Real.

„Ale ti mají ještě vzájemný zápas. Je to stejné jako vloni, v listopadu jsem přijel na sraz a vedli jsme La Ligu. A pak jsme skončili šestí. Jsme rádi, že se držíme nahoře, ale jsou tam i další týmy a jsem zvědavý, kdy se tabulka začne trhat. Jestli vůbec. Do šestého místa je to na dva body. Jsou tam i týmy, které tam vloni nebyly. Je tam Real Sociedad, nováček z Granady. Takže liga je pro lidi zajímavá.“

Cítíte formu?

„Pořád se můžeme zlepšovat, je spousta aspektů, ve kterých se můžeme zlepšit. Ale cítím sílu. A moje forma je lepší než když jsem přijel na předešlý sraz s Anglií a Serverním Irskem. To jsem byl trošku v útlumu a co letělo na bránu, to skončilo v bráně. Teď je to lepší a doufám, že to bude pokračovat. Rozjede se to, nebude žádná pauza a do Vánoc budeme hrát co čtyři dny.“

A co se změnilo, že už to v bráně nekončí?

„Asi to lítá blíž (směje se). Neměnilo se nic, pomohl mi zápas s Anglií, který se mi povedl a týmově jsme to zvládli za tři body. Všechny nás to nabilo.“

Přispívá k tomu i rodinná pohoda? Za chvíli se vám narodí druhá dcerka.

(kouká se na hodinky). “Jo, za dva měsíce. (smích). Hlavně je důležité že všechno probíhá tak, jak má. Zařizujeme a těšíme se. Malá se strašně těší na sestřičku, říká, že se bude dělit. Doufám, že jí to vydrží. Aby třeba nežárlila, že se pozornost přesune na mladší. Pořád říká, že jí bude pomáhat, bude jezdit s kočárkem, bude dávat jíst.“

A přál byste si následníka?

„Přál, ale to už je velké riziko. Za dva tři roky se možná budeme bavit, že čekáme další. Ale teď tomu nejsme otevření. Ale můžeme se bavit úplně jinak.“