Česko - Kosovo. Luxusní náhradník Kadeřábek, nebo se vrátí do zálohy? | iSport.cz

Pavlu Kadeřábkovi vyrostla v reprezentace ve Vladimíru Coufalovi konkurence. Stane se z něj luxusní náhradník, nebo se posune do zálohy? • Pavel Mazáč / Sport

Proti Anglii hrát nemohl, protože ho skolila viróza. Ale už předtím, v září v Černé Hoře (3:0), patřil ke dvěma vyměněným hráčům, kteří odnesli kvalifikační prohru v Kosovu (1:2). Pozice Pavla Kadeřábka v české reprezentaci se za poslední dobu mírně otřásla.

Doteď nehrál jenom tehdy, když ho trápilo zranění, nebo se v přípravných zápasech zkoušely jiné varianty. Tou první na pravého beka přitom byl už od května 2014 sparťanský odchovanec. Ani matador Werderu Brémy Theodor Gebre Selassie se přes Kadeřábka ne a ne napevno dostat.

Zatlačil na něj až jiný letec, Vladimír Coufal.

„Není to o tom, že by Pavel v Kosovu propadl, jen nám to na pravé straně trošku vázlo,“ vysvětloval překvapivou změnu po zářijové kvalifikační výhře v Černé Hoře trenér Jaroslav Šilhavý. Tehdy se poprvé posadila stálice české defenzivy na lavičku, přičemž ji netrápily zdravotní problémy, ani se nehrálo o pytel brambor.

„Rozhodli jsme se dát dohromady Coufala s Masopustem a využít jejich klubovou součinnost. Docela nám to vyšlo, oba dva hráli velmi dobře, Maso dal ještě gól,“ pochvaloval si Šilhavý svoje rozhodnutí.

„Každý vám řekne, že ustálené složení je lepší. Nebo osa sedmi hráčů, kteří se nemění, platí to v klubu i v nároďáku. Myslím, že od té doby, co tým převzal trenér Šilhavý, se to podařilo, vytvořila se chemie, vztahy, hierarchie v mužstvu,“ říká brankář Tomáš Vaclík.

To pasuje na Kadeřábka, ale už i na Coufala, čímž vzniká teorie, že obránce „sešívaných“ naváže na svoje vystoupení v Černé Hoře a s Anglií a v sestavě národního týmu pro klíčový duel s Kosovem se pravděpodobně udrží. Ostatně v červenobílém dresu nemá problém se postavit v Lize mistrů nejlepším fotbalistům světa.

Ovšem i Kadeřábek v bundeslize dál v pohodě válí. Za jedenáct kol nebyl na hřišti jenom chvilku, necelou půl hodinku v utkání na Bayernu. Patří k nejvytíženějším hráčům soutěže, navíc s naběhanými skoro 120 kilometry je sedmnáctá nejpilnější fretka, průměrně za zápas urazí dalece přes jedenáct kilometrů.

Kromě toho se mu daří i statisticky, dal gól Brémám a Paderbornu, asistoval u branek proti Wolfsburgu a zase proti Paderbornu. A po poslední výhře 2:1 v Kölnu se vyhoupl se svým Hoffenheimem na páté místo.

„To jsou přesně starosti, které jsme chtěli mít, když jsme nastupovali k týmu. Na pozicích v reprezentaci budou dva špičkoví hráči, kteří nastupují za své kluby a hrají dobře. My se pak budeme rozhodovat, který z nich nastoupí. Za to jsme rádi,“ raduje se Šilhavého asistent Jiří Chytrý.

Jenže nemusí to být pouze kdo s koho. Kadeřábek by klidně mohl zavzpomínat na své začátky v profesionálním fotbale, první starty ve Spartě sbíral na pravé záloze a v Hoffenheimu ostatně plní roli halvbeka, tedy má dost ofenzivních úkolů.

„Je to jedna z variant, může nastoupit o patro výš a být platný,“ připouští Chytrý.

Pavel Kadeřábek v reprezentaci Vladimír Coufal v reprezentaci květen 2014 - dosud období listopad 2017 - dosud 40 zápasy 6 3 góly 0 4 asistence 0