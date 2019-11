EURO 2020 | Experti i fanoušci mají jasno, Češi doma rozhodující krok zvládnou | iSport.cz

Kdyby záleželo na fanoušcích, nebylo by co řešit a čeští fotbalisté by mohli slavit. V duelu kvalifikace o postup na EURO 2020 jim věří plných 96 procent tipérů. „Fanoušci berou výhru jako povinnost, na jedničku se sází v kurzu 1,61:1,“ prozrazuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.