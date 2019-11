EURO 2020 | Hola hola, Evropa nás volá! Co se dělo v šatně a komu dal Jankto dres? | iSport.cz

Vyrovnání Alexem Králem, následná lehká teč Ondřeje Čelůstky. Z nemilého stavu 0:1 bylo v 79. minutě najednou báječné vedení 2:1. Češi už si zápas s Kosovem po famózní otočce nenechali vzít a díky třem bodům mají už před závěrečným kvalifikačním bojem v Bulharsku postupovou jistotu na EURO 2020.

"Hoši, vy jste ale bombarďáci, odvedli jste skvělou práci. Dneska máme hotovo, zmákli jsme i Kosovo. Proto hola, hola, Evropa nás volá!" připravil vítězný proslov v české šatně masér Eduard Poustka, který pokřiky tradičně předříkává.

"Kdybychom vyhráli 3:0, asi by radost nebyla taková. Chvílemi to vypadalo, že budeme muset zvládnout nedělní zápas v Bulharsku a bůhví, jak by to dopadlo. Nakonec jsme vyhráli. Diváci byli napnutí, my byli napnutí, nedali jsme šance, trefovali břevna, nakonec tam dva góly padly a lidi byli spokojení," liboval si po utkání šťastný kouč Jaroslav Šilhavý.

Celý tým se hned po závěrečném hvizdu seběhl do středového kruhu, následovaly děkovačky fanouškům a oslavné kolečko kolem tribun. Někteří reprezentanti přišli k hlavní tribuně, aby pozdravili i své blízké.

Jakub Brabec, Jakub Jankto, Lukáš Kalvach, Alex Král. Kolem české čtveřice, už oblečené do speciálních postupových trik, se okamžitě srocovali fanoušci. Jeden z nich si přichystal transparent s prosbou, aby mu Jakub Jankto daroval dres.

Na tohle jsme dřeli celou kvalifikaci, rozplýval se hrdina Alex Král

"Janktič", houkl Brabec na svého parťáka, aby si všiml prosby malého českého příznivce. Jankto okamžitě svůj dres sundal a věnoval klučinovi vzácný suvenýr...

V Plzni bylo už kolem půlnoci, když se hráči pomalu dostávali ze stadionu. "Na tuhle otázku jsem ani nechtěl odpovídat," smál se Šilhavý, když přišel dotaz, zda svým hráčům povolí nějaké oslavné pivo. „Přiznám se, že nevím. Chceme v Bulharsku odehrát dobrý zápas a poprat se o výsledek. Navzdory tomu, že jsme postoupili,“ řekl směrem k nedělní kvalifikační rozlučce.