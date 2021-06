Souček: V Anglii nás berou jako velký tým. Vysekl poklonu Hložkovi

Tomáš Souček se spolu s Vladimírem Coufalem stal úspěšným vyslancem českého fotbalu v Anglii. Celky v Premier League díky českým parťákům zjistily, že i zboží z FORTUNA:LIGY může být zajímavé, kvalitní a přitom vcelku levné. Zástupce kapitána Vladimíra Daridy vypráví i o tom, zda vidí nějaké další české adepty na nejtěžší soutěž světa. A chválí progres Adama Hložka.

Co s vámi udělala nominace na Hráče roku v Premier League?

„Je to asi jeden z mých největších individuálních úspěchů kariéry, být mezi hráči takové kvality. Časem to docením daleko víc, než teď. Momentálně si užívám to, kde jsem, ale později to budu vnímat daleko víc. Když si uvědomím, co se mi podařilo...“

V čem z vás Anglie udělala za dva roky takového hráče?

„West Ham mi od začátku dal obrovskou šanci, hrál jsem každý zápas, každou minutu. Od chvíle co jsem tam přišel, se tým hodně změnil, šel nahoru. Jsem spíš týmový hráč, který se snaží pomoct dalším hráčům ve všech atributech. Individuální výkony a i tohle mé poslední ocenění vychází z toho, že jsem cítil podporu od kluků a na hřišti jsem byl tím pádem sebevědomější.“

Jste připravený na to, že na vás bude v rámci českého týmu na EURO upřena největší pozornost?

„Těším se na to. Bude to pro mě specifické i výjimečné zároveň, že se celá naše skupina hraje ve Velké Británii. Fanoušci na nás, co hrajeme v anglické lize, budou hodně vysazení a hodnotit nás. Snad s týmem potvrdíme to, jak se o nás mluví před zápasy, že budeme hodně nebezpeční. Už mám zprávy, že se na nás v Anglii chystají a berou nás jako velký tým. Snad ukážeme na hřišti to, co jsme s dalšími kluky za poslední dobu dokázali v zahraničí.“

Jste smířený s tím, že vás soupeři budou speciálně hlídat?

„Připravený na to jsem. Už to není jen v národním týmu, ale i ve West Hamu. První půlrok o mně nikdo nevěděl, ale celou uplynulou sezonu už bylo znát, že jsem dal pár gólů. Cítil jsem, že se na mě týmy víc připravují, soupeři křičí, když chodím do vápna a další věci. Teď to bude podobné.“

Musíte nějak měnit svou hru, abyste se dál prosazoval?

„Snažím se hrát pořád stejně. Ať to bylo ve Slavii, reprezentaci nebo teď ve West Hamu. Pokaždé se snažím najít nějakou skulinku, zjistit, kde by mohl mít soupeř slabinu a z toho něco vytěžit. Samozřejmě třeba při standardkách je to čím dál těžší, dávají na mě jedny z nejsilnějších hráčů. Ale o to víc se chci ukázat.“

V českém týmu jste oficiálním zástupcem kapitána. Co tohle pro vás znamená?

„Snažím se na hřišti mluvit na hráče, co to jde, nezáleží, zda mám pásku, nebo ne. Jsem hecíř, co se snaží pomoct ostatním. Je to pro mě obrovská čest jako osobu, ale co se týká komunikace s ostatními hráči, snažím se podporovat kluky v každé situaci. Ať už na hřišti, nebo mimo něj, tam se nic nemění.“

Fungujete takhle i na tréninku?

„Něco jiného je, když se bavíme o tom, kdo dělá zábavu. Ale co se týká taktických věcí na tréninku, nebo když jdeme do opravdové hry, tak to slyšet jsem. Když jsou nějaké srandy, také chci být vždycky u toho, ale nejsem ten hlavní, kdo něco takového vymýšlí.“

Cílem musí být vyhrát EURO

Berete se s Vladimírem Coufalem jako pomalu nerozlučná dvojka?

„S Cufem jsme snad všem českým hráčům udělali v Anglii výbornou vizitku. Doufám, že mnohým z nich jsme otevřeli dveře, aby se také mohli vydat do Premier League a jiných top lig. V reprezentaci jsme celý tým za jedno. Dneska jsme si zrovna s Vláďou na tréninku dávali dlouhé balony, ale to bylo výjimečně. Jinak jsme na začátku při rozcvičce v kroužku, je jedno, kdo tam je. Máme tady super partu a snad to ukážeme na hřišti, protože tam je to potřeba.“

Doporučujete vedení West Hamu další české hráče?

„Jsou tam z nás nadšení, udělali jsme pěknou českou stopu. Sledují fotbalisty po celém světě, ale na české hráče se nás také ptají, probírají s námi jejich hodnocení. Vidí je na videu, na hřišti, ale zajímá je i další charakteristika, jak se třeba cítí v tréninku, kde je známe my. Kluci tam mají otevřené dveře.“

Ptali se vás konkrétně na Alexe Krále, o němž se v souvislosti s West Hamem v Anglii píše?

„Ptají se nás na hodně hráčů, na Alexe určitě taky. Prokazuje se poslední tři roky, možná ještě víc. Ve Slavii, reprezentaci i v Rusku. Třeba on má velkou šanci jít do Anglie.“

Dalším zajímavým českým hráčem je Adam Hložek. Jak vnímáte jeho progres?

„Adam na soustředění před EURO přijel jako každý další hráč. Aby ukázal, že má na to hrát v reprezentaci. Sleduju ho, jeho progres na to, jak je mladý, není jen o tom, že zapadne do sparťanského týmu, ale on je ten, kdo udává hru a je lídrem. To je neuvěřitelné. Fandím mu, aby se prosadil, co to jen jde. Věřím, že i na EURO nám hodně pomůže.“

Vyšperkujete sezonu ještě reprezentačním úspěchem?

„Beru EURO jako vyvrcholení sezony. Byla hodně dlouhá, náročná, jsem rád, co jsme dokázali s West Hamem. Jenom doufám, že si formu přenesu do nároďáku, i pro mě je to největší turnaj, jaký v dosavadní kariéře odehraju. Dokázali jsme v posledních zápasech proti velkým týmům, že můžeme být úspěšní. Je potřeba mít na konci velký cíl a jít k němu po malých krůčcích. Tím prvním je úvodní zápas, ten je obrovsky důležitý. Všichni chceme postoupit ze skupiny, potom už je play off, kde každý může vyřadit kohokoliv. Náš cíl je veliký, ale základ je postup ze skupiny.“

Co je tím velikým cílem?

„Vždycky je cílem vyhrát, takže i s reprezentací chceme EURO vyhrát. Je třeba mít nejvyšší cíl, jinak tady nemusíme být. Až na konci si řekneme, zda byl turnaj úspěšný, nebo ne. Ale všichni musíme mít v hlavě, že každý zápas jdeme vyhrát.“

Nemáte obavy z toho, že pro většinu hráčů z kádru půjde o první velký turnaj?

„Hráčů se zkušenostmi z velkých turnajů tady máme málo, ale v posledních dvou, třech letech jsme ukázali obrovskou sílu. Snad z toho nikomu brada nespadne, každý hrajeme v elitních soutěžích nebo evropské poháry, to je dost srovnatelné s velkým turnajem.“

Za Anglii proti vám nastoupí spoluhráč Declan Rice. Těšíte se na souboje uprostřed zálohy?

„S Declanem jsme se o tom bavili, jsme velcí kamarádi, spolu uprostřed jsme odehráli prakticky všechno. Najednou bude jeden velký zápas, kdy budeme největší rivalové, navíc budeme hrát na sebe. Bude to zvláštní i pro celý West Ham. Nic si nedarujeme, ale po zápase budeme zase kamarádi, tak to má být. Do soubojů půjdeme naplno, ale zároveň fair play.“

Nemáte strach, že na klíčové hráče West Hamu přijdou v létě vysoké nabídky a tým se rozpadne?

„Ukázali jsme v sezoně to, co já mám moc rád. Hráli jsme jako jeden tým, z toho vzešly individuální výkony, ty jsou pak vidět v transferech do dalších týmů. U nás je hodně hráčů, kteří by mohli odejít. West Ham vylétl nahoru a další sezonu bude ještě těžší to udržet. Snad zůstaneme tak silní, abychom takový rok zopakovali nebo ho ještě vylepšili. Je pravda, že k tomu bude potřeba tým udržet co nejsilnější. West Ham dbá na týmovou práci, když někdo odejde, i tak se může poskládat ještě silnější mužstvo.“