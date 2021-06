Hvězdy na svém posledním EURO: tvrďák Pepe, Neuer i věčný outsider

Které fotbalové hvězdy čeká poslední EURO? • FOTO: koláž iSport.cz Původně tu byli i Zlatan Ibrahimovic a Sergio Ramos, ale švédská perla lidstva si poranila koleno a španělského kapitána nechal stranou Luis Enrique, čímž fandům Realu Madrid přivodil záchvaty šílenství. Tohle EURO je speciální i bez nich. Hned několik velikánů se loučí. Které fotbalové osobnosti čeká rozlučkové mistrovství Evropy?

GIORGIO CHIELLINI Baresi, Maldini, Cannavaro, Buffon a Chiellini. Kapitáni italské reprezentace od roku 1990. Stoper Juventusu, chlap s ryzí povahou, dříč a poctivec, správňák, který by hrál fér i v pekle proti Luciferovi, válečník, co necouvne a neuhne, je v šestatřiceti symbolem azzurri. V národním týmu je 17 let (2004) a Robertu Mancinimu pomáhá dolovat kuráž a to lepší ze všech spolubojovníků, kteří hrdě pějí hymnu Fratelli d´Italia (Bratři Itálie). Giorgio Chiellini (Itálie) • Foto Profimedia.cz

MANUEL NEUER Barcelonský Marc-André ter Stegen musel na operaci s kolenem, a tak není třeba, aby se o jedničce diskutovalo. I když víme, že by zas zvítězil kapitán Neuer, který německému brankovišti dominuje od roku 2010. V květnu dorovnal rekord Olivera Kahna v počtu čistých kont v bundeslize (204). Kahn potřeboval 557 utkání, Neuer o 120 méně. Do týmu se po tříleté absenci vrátil Thomas Müller a finální EURO prožijí i třicátníci Mats Hummels, Toni Kroos a Ilkay Gündogan. Manuel Neuer (Německo) • Foto Reuters

LUKA MODRIČ Překonal Darija Srnu a vytvořil reprezentační rekord své země – připsal si 136 startů. Národní dres nosí od roku 2006. Před třemi lety vedl Chorvaty do finále MS 2018. Obdržel Zlatou kopačku pro nejlepšího hráče turnaje a později i Zlatý míč. Messimu s Ronaldem klesla čelist. V pětatřiceti má dost šťávy, aby svedl ještě jednu bitvu. Luka Modrič (Chorvatsko) • Foto Profimedia.cz

DRIES MERTENS Nejlepší střelec v historii Neapole. Během osmi sezon nasázel 135 gólů a předstihl Marka Hamšíka i Diega Maradonu, což je ve fotbale totéž, jako byste v hudební branži řekli: „Překonal jsem Beatles! Přebil jsem Rolling Stones!“ Mertens patří k nejstarším Belgičanům (34 let) spolu s obránci Janem Vertonghenem a Thomasem Vermaelenem. Dries Mertens (Belgie) • Foto Profimedia.cz

MAREK HAMŠÍK V červenci mu bude 34 let a Slovensko krášlí účesem, outfity a zejména tvořivými schopnosti od roku 2007 (120 startů). Stal se legendou Neapole, kde perlil 12 sezon (520 zápasů a 120 tref). Po dvouletém dobrodružství v Číně (Dalian Professional) se vrátil do Evropy. Jednal s bratislavským Slovanem, ale herní praxi před EURO nakonec získával ve švédském IFK Göteborg. Marek Hamšík (Slovensko) • Foto Pavel Mazáč (Sport)

LEONARDO BONUCCI Jeden z nejbravurnějších stoperů dekády (34 let). Chielliniho souputník a mistr obranného řemesla. Vyznavač klasické italské školy, znalec taktických fines a muž, který protivníky probodává pohledem tak hrozivým, že se mu i kameny klidí z cesty. Leonardo Bonucci (Itálie) • Foto Profimedia.cz

PEPE Jedním z nejstarších veteránů turnaje bude Pepe (38 let), stoper ze žuly. „A mozkem z tvarohu,“ mlaskli by nevrle ti, kteří Portugalce nesnáší. A že jich je! Kapitán Porta udělá cokoli, aby sokům zkazil náladu. Klidně by si odsekl prst. Spíš ho ale urve vám. Reprezentační sbohem vysloví i obránce José Fonte (Lille) a záložník Joao Moutinho (Wolverhampton). Pepe (Portugalsko) • Foto Profimedia.cz

SERGIO BUSQUETS Španělsko veze hodně mladíků, na něž dohlíží třicátníci Sergio Busquets, Jordi Alba, César Azpilicueta a Thiago. Barcelonská ikona převzala kapitánskou pásku od Sergia Ramose. Ten sezonu promarodil a nepřesvědčil trenéra Enriqueho, že je dostatečně fit. V kádru tak chybí jakýkoli zástupce Realu Madrid, což je nevídanější než Pán prstenů bez Gandalfa. Sergio Busquets (Španělsko) • Foto Profimedia.cz