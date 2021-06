Češi: už TŘI stopeři mimo hru! Šilhavý přemýšlí o náhradních variantách

Na Šilhavého partu se týden před startem mistrovství Evropy sypou nepříjemné novinky. Českému kouči aktuálně ve výběru zbývají dva klasičtí stopeři, které použil v Itálii do druhé půle. Navíc Jakub Brabec se zatím nepotkal s formou, proti Italům dělal chyby a podepsal se na drtivé porážce proti elitnímu celku. David Zima při svém druhém startu za reprezentační áčko též nepodal výkon, jakým si vybojoval silnou pozici ve Slavii.

„Ani jeden z nich nepodal dobrý výkon. Ondra (Čelůstka) musel střídat kvůli zranění, před zápasem se zranil i Kalas. Z toho důvodu jsme museli přistoupit ke střídání. Hráli jsme špatně jako tým a svezlo se to i na obranu,“ pravil po duelu v Boloni zklamaný trenér Jaroslav Šilhavý.

Zatím se nedá říct, jak dlouho mu zadáci budou chybět. „U Tomáše Kalase je to otázka podrobnějšího vyšetření, které absolvuje po návratu do Prahy. Říká, že by to mělo být dobré, ale ještě to nevíme. U Ondry je to čerstvé, nemluvil jsem ještě s doktorem, jak moc je to vážné. Na tomhle postu je to složité, když hráči vypadávají. Ale pořád věřím, že budou k dispozici,“ dodal kouč na pozápasové tiskové konferenci.

Čas přitom rychle utíká. Už v úterý čeká mužstvo generálka proti Albánii, v pondělí 14. června zahajují Češi EURO proti Skotsku. Půjde o možná klíčový duel pro úspěch na šampionátu a představení v Itálii ukázalo, že český tým se musí ještě sakra vyladit, aby na turnaji odvedl to, co od sebe očekává.

Trenér, ač stále věří, že se mu povolaní hráči dají do kupy, už musí uvažovat o alternativách. Když připočteme potrestaného Ondřeje Kúdelu, z nějž by Šilhavý pravděpodobně udělal hlavní pilíř české defenzivy, jsou aktuálně mimo tři stopeři, kteří by aspirovali na základní sestavu.

Z aktuálního kádru se nabízí zatáhnutí Alexe Krále. Český středopolař hrál stopera v minulosti v Teplicích, během úspěšné sezony ve Spartaku plnil roli šestky se striktně defenzivními úkoly. Pokud by se posunul do zadní linie, Šilhavý uprostřed zálohy stále má kam sáhnout, například nasadit trojici Souček, Darida, Barák.

„Věřím, že to tak nebude, abychom museli přistoupit k téhle rošádě. Nicméně také by snad šlo povolat ještě jiného hráče, to je také varianta. Aleš Matějů hrál v Brescii stopera, to je také řešení. Ale nechci předbíhat,“ naznačil Šilhavý, jakým způsobem uvažuje.

Mezi náhradníky jsou napsaní stopeři Lukáš Hejda a Patrizio Stronati, už při nominaci hovořil český kouč o možnosti povolat střední záložníky Lukáše Kalvacha, nebo Davida Pavelku. Druhý jmenovaný na stoperu zaskakoval a jaře ve Spartě.